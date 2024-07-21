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Akrabasını Öldüren Şahıs Cinayet Bıçağıyla Video Paylaştı: "Babanızı Öldürdüm Sizi de Öldüreceğim"

Akrabasını Öldüren Şahıs Cinayet Bıçağıyla Video Paylaştı: "Babanızı Öldürdüm Sizi de Öldüreceğim"

Elgiz
Elgiz - Onedio Üyesi
21.07.2024 - 23:24

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Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde akrabasını öldüren şahıs, kanlı cinayet bıçağıyla video çekerek paylaştı.

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İddiaya göre çocuğun kavgası nedeniyle akraba iki aile arasında husumet başladı. Bu husumet nedeniyle, 17 yaşındaki S.K., Abdullah Kabakulak'ın çalıştığı akaryakıt istasyonuna gitti. S.K., Kabakulak'ı bıçakladıktan sonra kaçtı.

İddiaya göre çocuğun kavgası nedeniyle akraba iki aile arasında husumet başladı. Bu husumet nedeniyle, 17 yaşındaki S.K., Abdullah Kabakulak'ın çalıştığı akaryakıt istasyonuna gitti. S.K., Kabakulak'ı bıçakladıktan sonra kaçtı.

Ağır yaralanan Kabakulak, kaldırıldığı Birecik Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olayın ardından elindeki kanlı cinayet bıçağıyla gezen şahıs, tehditler savurduğu anları videoya çekti. Olay sonrası harekete geçen polis, katil zanlısını yakaladı.

Olayın ardından elindeki kanlı cinayet bıçağıyla gezen şahıs, tehditler savurduğu anları videoya çekti. Olay sonrası harekete geçen polis, katil zanlısını yakaladı.

Videonun tamamı için:

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biraslanmiyavdedi

Şanlıurfayı içindekilerle birlikte üç kere suya batırıp çıkarsak düzelir mi acaba