Akrabasını Öldüren Şahıs Cinayet Bıçağıyla Video Paylaştı: "Babanızı Öldürdüm Sizi de Öldüreceğim"

Sarıkamış'ta Otlaktan Dönen İneklerin Kendi Evlerini Tanıyıp Düzenli Bir Şekilde Sürüden Ayrıldığı Anlar

Menzil Sofisinden Şeyh Muhammed Saki'ye 'Resulullah Hazretleri Onun İçindedir, Onsuz Bir Şey Yapmaz'

Bir Adamın Bebekleri Havuza Fırlatış Şekli Gündem Oldu: Sevimli Bebekler Kendi Kendilerine Kenara Yüzdüler!