Akrabasını Öldüren Şahıs Cinayet Bıçağıyla Video Paylaştı: "Babanızı Öldürdüm Sizi de Öldüreceğim"

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İddiaya göre çocuğun kavgası nedeniyle akraba iki aile arasında husumet başladı. Bu husumet nedeniyle, 17 yaşındaki S.K., Abdullah Kabakulak'ın çalıştığı akaryakıt istasyonuna gitti. S.K., Kabakulak'ı bıçakladıktan sonra kaçtı.
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Olayın ardından elindeki kanlı cinayet bıçağıyla gezen şahıs, tehditler savurduğu anları videoya çekti. Olay sonrası harekete geçen polis, katil zanlısını yakaladı.
Videonun tamamı için:
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Şanlıurfayı içindekilerle birlikte üç kere suya batırıp çıkarsak düzelir mi acaba