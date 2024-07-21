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İlahiye Saksafonuyla Eşlik Etti: New York'ta Karşılaşan Türk İmam ve Sokak Müzisyeninden İlahi Performansı

İlahiye Saksafonuyla Eşlik Etti: New York'ta Karşılaşan Türk İmam ve Sokak Müzisyeninden İlahi Performansı

Elgiz
Elgiz - Onedio Üyesi
21.07.2024 - 18:51

New York'ta bir sokak müzisyeni, ilahi söyleyen bir Türk turisti dinleyerek saksafonuyla eşlik etmeye çalıştı. Ortaya alkış toplayan görüntüler çıktı.

Amerika'da bir Türk imam, karşılaştığı sokak müzisyeninin yanına giderek ilahi söylemeye başladı.

Amerika'da bir Türk imam, karşılaştığı sokak müzisyeninin yanına giderek ilahi söylemeye başladı.

Sokak müzisyeni de ilahiye saksafonuyla eşlik edince ortaya gülümseten görüntüler çıktı. Türk imam ve Amerikalı sokak müzisyeni, müziğin evrensel bir dil olduğunu bir kere daha kanıtladılar.

Sokak müzisyeni de ilahiye saksafonuyla eşlik edince ortaya gülümseten görüntüler çıktı. Türk imam ve Amerikalı sokak müzisyeni, müziğin evrensel bir dil olduğunu bir kere daha kanıtladılar.

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Osman Elmallı

acaba dislike butonuna basan deniz baykal emine ülker tarhan zihniyetli biri olacak mı