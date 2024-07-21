İlahiye Saksafonuyla Eşlik Etti: New York'ta Karşılaşan Türk İmam ve Sokak Müzisyeninden İlahi Performansı
İlahiye Saksafonuyla Eşlik Etti: New York'ta Karşılaşan Türk İmam ve Sokak Müzisyeninden İlahi Performansı
New York'ta bir sokak müzisyeni, ilahi söyleyen bir Türk turisti dinleyerek saksafonuyla eşlik etmeye çalıştı. Ortaya alkış toplayan görüntüler çıktı.
Amerika'da bir Türk imam, karşılaştığı sokak müzisyeninin yanına giderek ilahi söylemeye başladı.
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acaba dislike butonuna basan deniz baykal emine ülker tarhan zihniyetli biri olacak mı