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Burçlar Bir Köpek Olsaydı Hangi Köpek Olurdu?

Burçlar Bir Köpek Olsaydı Hangi Köpek Olurdu?

Elgiz
Elgiz - Onedio Üyesi
19.07.2024 - 16:50

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Her burç, belirli kişilik özellikleri, eğilimler ve yaşam tarzları ile ilişkilendirilir. @bugrakltindag isimli sosyal medya kullanıcısının paylaştığı eğlenceli videoda ise burçlar köpeklerle ilişkilendirildi.

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Sosyal medya kullanıcısı, burçlarla ilişkilendirilen karakter özelliklerini köpeklere uyarladı.

Sosyal medya kullanıcısı, burçlarla ilişkilendirilen karakter özelliklerini köpeklere uyarladı.

10/10 tespitlerin yapıldığı video kısa sürede sosyal medyada beğeni topladı.

10/10 tespitlerin yapıldığı video kısa sürede sosyal medyada beğeni topladı.

Sizce videodaki burç benzetmeleri doğru mu? Yorumlarda buluşalım 🐶

Videonun tamamı için 👇

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