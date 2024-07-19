Burçlar Bir Köpek Olsaydı Hangi Köpek Olurdu?

Her burç, belirli kişilik özellikleri, eğilimler ve yaşam tarzları ile ilişkilendirilir. @bugrakltindag isimli sosyal medya kullanıcısının paylaştığı eğlenceli videoda ise burçlar köpeklerle ilişkilendirildi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Sosyal medya kullanıcısı, burçlarla ilişkilendirilen karakter özelliklerini köpeklere uyarladı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
10/10 tespitlerin yapıldığı video kısa sürede sosyal medyada beğeni topladı.
Videonun tamamı için 👇
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın
Balık 😅😅
Vasat...