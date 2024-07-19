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Kızına 'Pole Dance' Öğreten Anne: "Çok İyi Bir Annesindir Ama Geçmişin Şahibelidir"

Kızına 'Pole Dance' Öğreten Anne: "Çok İyi Bir Annesindir Ama Geçmişin Şahibelidir"

Elgiz
Elgiz - Onedio Üyesi
19.07.2024 - 16:06

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Pole dance, dikey bir direk etrafında yapılan bir dans ve performans sanatıdır. Kızına pole dance öğreten @ozgeozturkle isimli sosyal medya kullanıcısının mizah dolu paylaşımı gündem oldu.

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Sosyal medya kullanıcısı, geçmişte aldığı dans derslerine dayanarak kızına eğlenceli bir şekilde pole dance öğretti.

Sosyal medya kullanıcısı, geçmişte aldığı dans derslerine dayanarak kızına eğlenceli bir şekilde pole dance öğretti.

Minik kız, annesinin gösterdiği şekilde dans etmeyi başardı. Anne-kızın renkli görüntüleri sosyal medyada beğeni topladı.

Minik kız, annesinin gösterdiği şekilde dans etmeyi başardı. Anne-kızın renkli görüntüleri sosyal medyada beğeni topladı.

Sosyal medya kullanıcısı anne, videoyu espirili bir şekilde 'çok iyi bir annesindir ama geçmişin şahibelidir' notuyla paylaştı.

Videonun tamamı için:

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