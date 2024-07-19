Kızına 'Pole Dance' Öğreten Anne: "Çok İyi Bir Annesindir Ama Geçmişin Şahibelidir"

Pole dance, dikey bir direk etrafında yapılan bir dans ve performans sanatıdır. Kızına pole dance öğreten @ozgeozturkle isimli sosyal medya kullanıcısının mizah dolu paylaşımı gündem oldu.
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Sosyal medya kullanıcısı, geçmişte aldığı dans derslerine dayanarak kızına eğlenceli bir şekilde pole dance öğretti.
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Minik kız, annesinin gösterdiği şekilde dans etmeyi başardı. Anne-kızın renkli görüntüleri sosyal medyada beğeni topladı.
Videonun tamamı için:
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