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Kalpleri Isıttı! Helikopterin Zorunlu İniş Yaptığını Gören Vatandaş Yangın Söndürme Ekibini Ayranla Serinletti

Kalpleri Isıttı! Helikopterin Zorunlu İniş Yaptığını Gören Vatandaş Yangın Söndürme Ekibini Ayranla Serinletti

Elgiz
Elgiz - Onedio Üyesi
19.07.2024 - 15:24

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Denizli’de helikopterin zorunlu iniş yaptığını gören bir vatandaş, evinde hazırladığı ayranı alarak koştu ve 17 saattir yangınla mücadele eden ekibi serinletti.

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Denizli-Muğla il sınırında akşam saatlerinde başlayan orman yangını, havadan ve karadan yürütülen 17 saatlik müdahalenin ardından söndürüldü.

Denizli-Muğla il sınırında akşam saatlerinde başlayan orman yangını, havadan ve karadan yürütülen 17 saatlik müdahalenin ardından söndürüldü.

Helikopterin zorunlu iniş yaptığını gören vatandaş, saatlerdir alevlerle boğuşan Rus ekibi evinden hazırlayıp getirdiği ayranla serinletti.

Helikopterin zorunlu iniş yaptığını gören vatandaş, saatlerdir alevlerle boğuşan Rus ekibi evinden hazırlayıp getirdiği ayranla serinletti.

Rus ekibe ayran ikram eden vatandaşın o anlar için “Ayranı ikram edemesem içimde bir eksiklik olurdu” sözleri ise kalpleri ısıttı. 🥰

Rus ekibe ayran ikram eden vatandaşın o anlar için “Ayranı ikram edemesem içimde bir eksiklik olurdu” sözleri ise kalpleri ısıttı. 🥰

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