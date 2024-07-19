Kalpleri Isıttı! Helikopterin Zorunlu İniş Yaptığını Gören Vatandaş Yangın Söndürme Ekibini Ayranla Serinletti

2.5 Saat Yalnız Başına Beklemiş: Filiz Erkal, Eşi İbrahim Erkal'ın Vefat Ettiği Günü İlk Kez Anlattı!

Pakistan'a Giden Adama İki Semt Arasındaki Sınıfsal Uçurum Şoku: ''Çok Fakirlik Gördüm de Bu En Nirvanası''