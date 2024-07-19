Hayvan Hakları Savunucusu Bir Grup Tarafından Sokak Köpekleri İçin Şarkı Bestelendi

Sahipsiz sokak hayvanlarının katledilmesine yönelik teklif uzun süredir gündemde. Hayvan hakları savunucuları Türkiye’nin dört bir yanında eylemler düzenlemeye devam ediyor.
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Hayvan hakları savunucusu bir grup tarafından sokak köpeklerine 'köpek marşı' besteledi.
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'Çav Bella' marşından esinlenerek uyarlanan marş hayvan hakları savunucuları tarafından hep bir ağızdan söylendi.
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