Kolonları Tahrip Edilmiş 'Riskli Binada' Kafe Hala Hizmet Veriyor!

Toplu Taşımalardaki Klimaların Cinsiyetçi Olduğunu İddia Eden Kadın: "Erkeklerin Vücut Isıları Baz Alınıyor"

Son Zamanların En Çok Tartışılan Konularından "Bodrum mu Yunanistan mı?" Sorusu Vatandaşlara Soruldu