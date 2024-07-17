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Kolonları Tahrip Edilmiş 'Riskli Binada' Kafe Hala Hizmet Veriyor!

Kolonları Tahrip Edilmiş 'Riskli Binada' Kafe Hala Hizmet Veriyor!

Elgiz
Elgiz - Onedio Üyesi
17.07.2024 - 15:09

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Kadıköy Bağdat Caddesi'nde bir binaya, kolonlarının tahrip edilmesi nedeniyle 'bu bina çok tehlikelidir' yazısı asıldı.

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Kolonlarının tahrip edilen binaya 'riskli bina' pankartı asıldı ve tahliye edildiği öğrenildi.

Kolonlarının tahrip edilen binaya 'riskli bina' pankartı asıldı ve tahliye edildiği öğrenildi.

İddiaya göre riskli olarak tescil edilen binanın, alt katında ise kafenin hala hizmet verdiği görüldü.

İddiaya göre riskli olarak tescil edilen binanın, alt katında ise kafenin hala hizmet verdiği görüldü.

Durumu videoya kaydeden bir vatandaş, bina sakinlerinin tahliye edildiğini ama kafenin hala açık olduğunu söyleyerek tepki gösterdi.

Durumu videoya kaydeden bir vatandaş, bina sakinlerinin tahliye edildiğini ama kafenin hala açık olduğunu söyleyerek tepki gösterdi.

Videonun tamamı için:

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