Görüş Bildir
Haberler
Video
NBA'in Ünlü Antrenörü Gregg P. İstanbul ve Diyarbakır'ın En Sevdiği Şehirler Olduğunu Açıkladı

NBA'in Ünlü Antrenörü Gregg P. İstanbul ve Diyarbakır'ın En Sevdiği Şehirler Olduğunu Açıkladı

Elgiz
Elgiz - Onedio Üyesi
17.07.2024 - 13:16

İçerik Devam Ediyor

NBA Yaz Ligi'nde San Antonio Spurs, 15 Temmuz'da Portland Trail Blazers ile karşılaştı. Spurs koçu Gregg Popovich, maçı tribünden izledi.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Karşılaşma sırasında konuşan efsanevi koç Gregg Popovich, bu yaz İstanbul ve Diyarbakır'ı ziyaret edeceğini açıkladı.

Karşılaşma sırasında konuşan efsanevi koç Gregg Popovich, bu yaz İstanbul ve Diyarbakır'ı ziyaret edeceğini açıkladı.

Gregg Popovich, İstanbul'un dünyadaki en çok sevdiği şehir olduğunu söyledi ve Diyarbakır'da bir yıl yaşayıp oraya aşık olduğunu açıkladı.

Gregg Popovich, İstanbul'un dünyadaki en çok sevdiği şehir olduğunu söyledi ve Diyarbakır'da bir yıl yaşayıp oraya aşık olduğunu açıkladı.

Videonun tamamı için:

Bu içeriklere de bakabilirsiniz:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
7
1
1
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın