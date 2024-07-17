NBA'in Ünlü Antrenörü Gregg P. İstanbul ve Diyarbakır'ın En Sevdiği Şehirler Olduğunu Açıkladı

NBA Yaz Ligi'nde San Antonio Spurs, 15 Temmuz'da Portland Trail Blazers ile karşılaştı. Spurs koçu Gregg Popovich, maçı tribünden izledi.
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Karşılaşma sırasında konuşan efsanevi koç Gregg Popovich, bu yaz İstanbul ve Diyarbakır'ı ziyaret edeceğini açıkladı.
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Gregg Popovich, İstanbul'un dünyadaki en çok sevdiği şehir olduğunu söyledi ve Diyarbakır'da bir yıl yaşayıp oraya aşık olduğunu açıkladı.
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