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Eğlenceli Bulan da Oldu Beğenmeyen de: Vargas'ın Yeni Saç Rengine Gelen Yorumlar

Eğlenceli Bulan da Oldu Beğenmeyen de: Vargas'ın Yeni Saç Rengine Gelen Yorumlar

Bahadır
Bahadır - Onedio İçerik Editörü
17.07.2024 - 12:39

Filenin Sultanları'ndan Melissa Vargas, Fransa'da düzenlenecek Olimpiyat Oyunları öncesinde saçlarını boyattı. 24 yaşındaki voleybolcunun yeni tarzına voleybolseverlerden eğlenceli yorumlar geldi.

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26 Temmuz-11 Ağustos tarihlerinde düzenlenecek 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları, tüm dünyada heyecanla bekleniyor.

26 Temmuz-11 Ağustos tarihlerinde düzenlenecek 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları, tüm dünyada heyecanla bekleniyor.

A Milli Kadın Voleybol Takımımız'ında yer alacağı dev organizasyon öncesi ay-yıldızlı ekibimizin öne çıkan oyunucusu Melissa Vargas, saç renginde değişikliğe gitti.

A Milli Kadın Voleybol Takımımız'ında yer alacağı dev organizasyon öncesi ay-yıldızlı ekibimizin öne çıkan oyunucusu Melissa Vargas, saç renginde değişikliğe gitti.

Vargas'ın yeni tarzı, sosyal medyada birçok yorumu da beraberinde getirdi.

Vargas'ın yeni saçı 👇

Vargas'ın yeni saçı 👇

Ve kendisine gelen yorumlar 👇

Ve kendisine gelen yorumlar 👇
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