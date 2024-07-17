Eğlenceli Bulan da Oldu Beğenmeyen de: Vargas'ın Yeni Saç Rengine Gelen Yorumlar
Eğlenceli Bulan da Oldu Beğenmeyen de: Vargas'ın Yeni Saç Rengine Gelen Yorumlar
Filenin Sultanları'ndan Melissa Vargas, Fransa'da düzenlenecek Olimpiyat Oyunları öncesinde saçlarını boyattı. 24 yaşındaki voleybolcunun yeni tarzına voleybolseverlerden eğlenceli yorumlar geldi.
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26 Temmuz-11 Ağustos tarihlerinde düzenlenecek 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları, tüm dünyada heyecanla bekleniyor.
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A Milli Kadın Voleybol Takımımız'ında yer alacağı dev organizasyon öncesi ay-yıldızlı ekibimizin öne çıkan oyunucusu Melissa Vargas, saç renginde değişikliğe gitti.
Vargas'ın yeni tarzı, sosyal medyada birçok yorumu da beraberinde getirdi.
Vargas'ın yeni saçı 👇
Ve kendisine gelen yorumlar 👇
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