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Uzun Kollu Giyerek Sıcağa Meydan Okuyan Saint Maximin'e Gelen Tepkiler

Uzun Kollu Giyerek Sıcağa Meydan Okuyan Saint Maximin'e Gelen Tepkiler

Bahadır
Bahadır - Onedio İçerik Editörü
17.07.2024 - 11:10

Fenerbahçe'nin yeni transferi Allan Saint-Maximin'in İstanbul'a ayak bastığı anlar, sosyal medyada gündem oldu. 27 yaşındaki futbolcunun kıyafet tercihi, taraftarların diline düştü.

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Fenerbahçe’nin, kulübü Al-Ahli ve kendisi ile transfer görüşmelerine başladığını açıkladığı Allan Saint-Maximin, dün akşam saatlerinde İstanbul’a geldi.

Fenerbahçe’nin, kulübü Al-Ahli ve kendisi ile transfer görüşmelerine başladığını açıkladığı Allan Saint-Maximin, dün akşam saatlerinde İstanbul’a geldi.

Fransız futbolcuyu, havalimanı çıkışında çok sayıda Fenerbahçeli taraftar karşıladı. 👇

27 yaşındaki yıldızın tarzına yorum yağdı. 👇

27 yaşındaki yıldızın tarzına yorum yağdı. 👇
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