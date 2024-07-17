Uzun Kollu Giyerek Sıcağa Meydan Okuyan Saint Maximin'e Gelen Tepkiler
Uzun Kollu Giyerek Sıcağa Meydan Okuyan Saint Maximin'e Gelen Tepkiler
Fenerbahçe'nin yeni transferi Allan Saint-Maximin'in İstanbul'a ayak bastığı anlar, sosyal medyada gündem oldu. 27 yaşındaki futbolcunun kıyafet tercihi, taraftarların diline düştü.
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Fenerbahçe’nin, kulübü Al-Ahli ve kendisi ile transfer görüşmelerine başladığını açıkladığı Allan Saint-Maximin, dün akşam saatlerinde İstanbul’a geldi.
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Fransız futbolcuyu, havalimanı çıkışında çok sayıda Fenerbahçeli taraftar karşıladı. 👇
27 yaşındaki yıldızın tarzına yorum yağdı. 👇
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