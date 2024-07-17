Fenerbahçe Oğuz Aydın Paylaşımında Galatasaray'a ve Batshuayi'ye Gönderme Yaptı!
Fenerbahçe Oğuz Aydın Paylaşımında Galatasaray'a ve Batshuayi'ye Gönderme Yaptı!
Fenerbahçe'nin Oğuz Aydın'ın transferlerine dair sosyal medyadan yaptığı video paylaşımı gündem oldu. Sarı-lacivertliler, ezeli rakibi Galatasaray'a göndermede bulundu. Paylaşımda Batman maskesi ve Florya detayları dikkat çekti.
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Fenerbahçe, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına hız verdi.
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Sarı-lacivertliler, Alanyaspor forması giyen, bir süredir Galatasaray'ın da gündeminde olan 23 yaşındaki milli futbolcu Oğuz Aydın ile 4 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.
Kulübün sosyal medya hesabından transfere dair yaptığı videolu paylaşımda Galatasaray'a ve Batshuayi'ye göndermede bulunuldu.
Videodaki bir sahnede hurdacı tezgahında Batman maskesi görüldü.
Oğuz Aydın'ın Galatasaray tarafından aranmasına da video da yer verildi.
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Yağız Sabuncuoğlu, “Oğuz Aydın, Fenerbahçe ile anlaştıktan sonra oyuncu tarafına Galatasaray'dan 1-2 telefon daha gitti 'nedir bu durum' diye..” demişti.
Fenerbahçe'nin "Lütfen daha sonra tekrar denemeyiniz." başlıklı paylaşımı 👇
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