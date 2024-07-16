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Her Şeyi Çözmüş: Fenerbahçe'nin Saint-Maximin Transferinde Acun Ilıcalı Detayı

Her Şeyi Çözmüş: Fenerbahçe'nin Saint-Maximin Transferinde Acun Ilıcalı Detayı

Bahadır
Bahadır - Onedio İçerik Editörü
16.07.2024 - 14:07

Fenerbahçe'de yeniden başkanlığa seçilen Ali Koç'un yönetim listesinde yer alan Acun Ilıcalı, seçim döneminde transferlerde bitirici isim olmayı hedeflediğini açıklamıştı. Haber Global'den Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre Ilıcalı, Saint-Maximin transferinde tüm gücünü kullanmış.

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Fenerbahçe, Portekizli Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun çok istediği Allan Saint-Maximin'in transferinde mutlu sona ulaştı.

Fenerbahçe, Portekizli Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun çok istediği Allan Saint-Maximin'in transferinde mutlu sona ulaştı.

Sarı-lacivertliler, Al Ahli forması giyen 27 yaşındaki kanat oyuncusunu kiralık olarak kadrosuna kattı.

Sarı-lacivertliler, Al Ahli forması giyen 27 yaşındaki kanat oyuncusunu kiralık olarak kadrosuna kattı.

Yüksek maliyeti sebebiyle çok zor olarak görülen transferin perde arkasında ise Acun Ilıcalı'nın olduğu ortaya çıktı.

Yüksek maliyeti sebebiyle çok zor olarak görülen transferin perde arkasında ise Acun Ilıcalı'nın olduğu ortaya çıktı.

Gazeteci Sercan Hamzaoğlu, Ilıcalı'nın Arabistan ekibiyle sıkı bir pazarlık yaptığını, ülkedeki prosedürleri de ortadan kaldırdığını ifade etti.

Gazeteci Sercan Hamzaoğlu, Ilıcalı'nın Arabistan ekibiyle sıkı bir pazarlık yaptığını, ülkedeki prosedürleri de ortadan kaldırdığını ifade etti.

Hamzaoğlu, yıllık 13 milyon euro kazanan Fransız futbolcu için Fenerbahçe'nin kasasından bu tutarın yarısından daha az bir bedel çıkacağını da belirtti.

Hamzaoğlu, yıllık 13 milyon euro kazanan Fransız futbolcu için Fenerbahçe'nin kasasından bu tutarın yarısından daha az bir bedel çıkacağını da belirtti.
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Hamzaoğlu'nun paylaşımı 👇

Hamzaoğlu'nun paylaşımı 👇
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'Allan Saint-Maximin transferinde özellikle son 3-4 gündür Al Ahli Kulübüyle pazarlıklar ve Suudi Arabistan’la olan devlet prosedürlerinin hepsini Sayın Acun Ilıcalı ortadan kaldırdı. 

Şunu net söyleyebilirim; hiç ama hiç kolay bir transfer olmadı. Yıllık 13 milyon Euro kazanan Maximin için Fenerbahçe kasasından bu bedelin yarısından daha az bir bedel çıkacak.

Başkan Ali Koç’un büyük özverisi ve  Asbaşkan Acun Ilıcalı’nın büyük emeğiyle bu transfer noktalandı. 

Oyuncu kiralık alındı ve zorunlu satın alma opsiyonu da olmadığı için transfer limitlerinde zarara uğramadı.'

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