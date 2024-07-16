Her Şeyi Çözmüş: Fenerbahçe'nin Saint-Maximin Transferinde Acun Ilıcalı Detayı

'Allan Saint-Maximin transferinde özellikle son 3-4 gündür Al Ahli Kulübüyle pazarlıklar ve Suudi Arabistan’la olan devlet prosedürlerinin hepsini Sayın Acun Ilıcalı ortadan kaldırdı.

Şunu net söyleyebilirim; hiç ama hiç kolay bir transfer olmadı. Yıllık 13 milyon Euro kazanan Maximin için Fenerbahçe kasasından bu bedelin yarısından daha az bir bedel çıkacak.

Başkan Ali Koç’un büyük özverisi ve Asbaşkan Acun Ilıcalı’nın büyük emeğiyle bu transfer noktalandı.

Oyuncu kiralık alındı ve zorunlu satın alma opsiyonu da olmadığı için transfer limitlerinde zarara uğramadı.'