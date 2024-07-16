Her Şeyi Çözmüş: Fenerbahçe'nin Saint-Maximin Transferinde Acun Ilıcalı Detayı
Her Şeyi Çözmüş: Fenerbahçe'nin Saint-Maximin Transferinde Acun Ilıcalı Detayı
Fenerbahçe'de yeniden başkanlığa seçilen Ali Koç'un yönetim listesinde yer alan Acun Ilıcalı, seçim döneminde transferlerde bitirici isim olmayı hedeflediğini açıklamıştı. Haber Global'den Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre Ilıcalı, Saint-Maximin transferinde tüm gücünü kullanmış.
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Fenerbahçe, Portekizli Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun çok istediği Allan Saint-Maximin'in transferinde mutlu sona ulaştı.
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Sarı-lacivertliler, Al Ahli forması giyen 27 yaşındaki kanat oyuncusunu kiralık olarak kadrosuna kattı.
Yüksek maliyeti sebebiyle çok zor olarak görülen transferin perde arkasında ise Acun Ilıcalı'nın olduğu ortaya çıktı.
Gazeteci Sercan Hamzaoğlu, Ilıcalı'nın Arabistan ekibiyle sıkı bir pazarlık yaptığını, ülkedeki prosedürleri de ortadan kaldırdığını ifade etti.
Hamzaoğlu, yıllık 13 milyon euro kazanan Fransız futbolcu için Fenerbahçe'nin kasasından bu tutarın yarısından daha az bir bedel çıkacağını da belirtti.
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