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İspanya'nın Genç Yıldızı Yamal Soyunma Odasında Büyük Bir Skandala İmza Attı!

İspanya'nın Genç Yıldızı Yamal Soyunma Odasında Büyük Bir Skandala İmza Attı!

Bahadır
Bahadır - Onedio İçerik Editörü
16.07.2024 - 12:04

İspanya futbolunun son dönemdeki en büyük yeteneklerinden biri olan Lamine Yamal, EURO 2024 kupasını kaldırdıktan sonra soyunma odasında canlı yayın açtı. Fakat 17 yaşındaki futbolcunun unuttuğu bir durum vardı. Takım arkadaşları çıplaktı.

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İspanya, Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen EURO 2024 finalinde İngiltere'yi 2-1 mağlup ederek kupayı müzesine götürmüştü.

İspanya, Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen EURO 2024 finalinde İngiltere'yi 2-1 mağlup ederek kupayı müzesine götürmüştü.

Turnuvada sarı-kırmızılıların en dikkat çeken oyuncusu, 17 yaşındaki Lamine Yamal olmuştu.

Turnuvada sarı-kırmızılıların en dikkat çeken oyuncusu, 17 yaşındaki Lamine Yamal olmuştu.

Yamal, performansıyla kendine hayran bırakırken bu kez şampiyonluk sonrası soyunma odasından yaptığı canlı yayınla gündeme geldi.

Yamal, performansıyla kendine hayran bırakırken bu kez şampiyonluk sonrası soyunma odasından yaptığı canlı yayınla gündeme geldi.

Genç yıldız, 580 bin kişinin katıldığı yayında kamerasını çıplak olan takım arkadaşlarına çevirdi.

Genç yıldız, 580 bin kişinin katıldığı yayında kamerasını çıplak olan takım arkadaşlarına çevirdi.

İşte o anlar 👇

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