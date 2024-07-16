İspanya'nın Genç Yıldızı Yamal Soyunma Odasında Büyük Bir Skandala İmza Attı!

İspanya futbolunun son dönemdeki en büyük yeteneklerinden biri olan Lamine Yamal, EURO 2024 kupasını kaldırdıktan sonra soyunma odasında canlı yayın açtı. Fakat 17 yaşındaki futbolcunun unuttuğu bir durum vardı. Takım arkadaşları çıplaktı.