EURO 2024 Sonrası Tüm Gözler Onda: İtalyan Dev Arda Güler İçin Real Madrid'in Kapısını Çaldı
EURO 2024 Sonrası Tüm Gözler Onda: İtalyan Dev Arda Güler İçin Real Madrid'in Kapısını Çaldı
Real Madrid forması giyen milli futbolcumuz Arda Güler, EURO 2024'te gösterdiği başarılı performansın ardından transfer dedikodularıyla İspanya basınında kendine yer bulmaya devam ediyor. Genç yıldıza İtalya Seri A devi Milan'ın talip olduğu iddia edildi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
LaLiga'nın son bölümüne damga vuran Arda Güler'in adı, EURO 2024'teki başarılı performansının ardından yine transfer haberlerine karıştı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
MARCA'nın derlediği "EURO 2024'te sürpriz performans gösteren en iyi 11" kategorisine seçilen genç yıldızı İtalya ekibi Milan'ın kadrosuna katmak istiyor.
İspanyol basınından Defensa Central'ın haberinde; kırmızı-siyahlı kulübün Arda'yı kiralamak istediği belirtildi.
Ancak Real Madrid yönetimini bu teklifi direkt olarak reddettiği, Arda konusunda çok net olunduğu ifade edildi.
Teknik Direktör Ancelotti'nin de Kroos'un emeklilik kararı sonrası oluşan boşluğu, 19 yaşındaki futbolcumuzla doldurmak istediği kaydedildi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İtalya ekibi, geçtiğimiz sezonun devre arası ve sonunda da Arda'yı transfer etmek için birçok girişimde bulunmuş fakat eflatun-beyazlılar, teklifleri reddetmişti.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın