Futbol Yorumcusu Uğur Kararkullukçu'dan Kerem Aktürkoğlu ve Oğuz Aydın Hakkında Çok Konuşulacak Sözler!

Dijital platformlarda yaptığı, katıldığı programlarla dikkat çeken futbol yorumcusu Uğur Karakullukçu'dan çok sürpriz bir açıklama geldi. Karakullukçu, Galatasaray'ın milli futbolcusu Kerem Aktürkoğlu ile Fenerbahçe'nin görüşme aşamasında olduğu Alanayasporlu Oğuz Aydın'ın hangi takımlı olduklarını paylaştı.