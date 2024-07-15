Futbol Yorumcusu Uğur Kararkullukçu'dan Kerem Aktürkoğlu ve Oğuz Aydın Hakkında Çok Konuşulacak Sözler!
Futbol Yorumcusu Uğur Kararkullukçu'dan Kerem Aktürkoğlu ve Oğuz Aydın Hakkında Çok Konuşulacak Sözler!
Dijital platformlarda yaptığı, katıldığı programlarla dikkat çeken futbol yorumcusu Uğur Karakullukçu'dan çok sürpriz bir açıklama geldi. Karakullukçu, Galatasaray'ın milli futbolcusu Kerem Aktürkoğlu ile Fenerbahçe'nin görüşme aşamasında olduğu Alanayasporlu Oğuz Aydın'ın hangi takımlı olduklarını paylaştı.
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Portekizli Teknik Direktör Mourinho yönetiminde yeni sezon hazırlıklarına devam eden Fenerbahçe'de kadroyu güçlendirme çalışmaları hız kazandı.
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Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, sarı-lacivertliler, Galatasaray'ın da bir süredir gündeminde olan Alanyaspor'un 23 yaşındaki futbolcusu Oğuz Aydın ile her konuda anlaştı.
Aydın'ın transferinin kısa sürede açıklanması beklenirken Fenerbahçe'nin bu transfer için Antalya ekibin 6 milyon euro ödeyeceği aktarıldı.
Transfer haberi sonrası Youtube'daki kanalında konuşan Uğur Karakullukçu, "Oğuz Aydın Galatasaraylı" dedi.
Karakullukçu, Galatasaray'ın başarılı futbolcusu Kerem Aktürkoğlu'nun da Fenerbahçeli olduğunu duyurdu.
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Karakullukçu'nun açıklaması 👇
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