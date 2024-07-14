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Milli Futbolcu Ferdi Kadıoğlu'nun Sevgilisi Sera Vrij'den Görenleri Kıskandıran Paylaşım

Milli Futbolcu Ferdi Kadıoğlu'nun Sevgilisi Sera Vrij'den Görenleri Kıskandıran Paylaşım

Bahadır
Bahadır - Onedio İçerik Editörü
14.07.2024 - 23:27

Fenerbahçe ve Milli Takım'ın yıldızı Ferdi Kadıoğlu'nun adı, son zamanlarda sadece futbol yetenekleriyle değil, aynı zamanda özel hayatıyla da sıkça anılıyor. Başarılı futbolcunun, 'Aferin Ferdi' diyaloğuyla hafızalara kazınan sevgilisi Sera Vrij, sosyal medyada bir kez daha gündem oldu.

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EURO 2024'e çeyrek finalde veda eden, ülkemize büyük gurur yaşatan Milli Takım'da tüm dikkatleri üzerine çeken futbolculardan biri Ferdi Kadıoğlu olmuştu.

EURO 2024'e çeyrek finalde veda eden, ülkemize büyük gurur yaşatan Milli Takım'da tüm dikkatleri üzerine çeken futbolculardan biri Ferdi Kadıoğlu olmuştu.

24 yaşındaki futbolcunun yanı sıra sevgilisi Sera Vrij de maç günü yaptığı paylaşımlarla büyük ilgi görmüştü.

24 yaşındaki futbolcunun yanı sıra sevgilisi Sera Vrij de maç günü yaptığı paylaşımlarla büyük ilgi görmüştü.

Hatta Sera, Hollanda maçından önce taraftarlarımızla bir araya gelmiş ve bu anları sosyal medya hesabından paylaşmıştı.

Hatta Sera, Hollanda maçından önce taraftarlarımızla bir araya gelmiş ve bu anları sosyal medya hesabından paylaşmıştı.

Turnuvaya veda etmemizin ardından tatile çıkan çiftten yeni bir paylaşım geldi.

Turnuvaya veda etmemizin ardından tatile çıkan çiftten yeni bir paylaşım geldi.

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