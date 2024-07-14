Milli Futbolcu Ferdi Kadıoğlu'nun Sevgilisi Sera Vrij'den Görenleri Kıskandıran Paylaşım

Fenerbahçe ve Milli Takım'ın yıldızı Ferdi Kadıoğlu'nun adı, son zamanlarda sadece futbol yetenekleriyle değil, aynı zamanda özel hayatıyla da sıkça anılıyor. Başarılı futbolcunun, 'Aferin Ferdi' diyaloğuyla hafızalara kazınan sevgilisi Sera Vrij, sosyal medyada bir kez daha gündem oldu.