Ne Olduğunu Anlamadı: Taraftar Sahaya Atlayıp Eski Fenerbahçeli Valencia'ya Saldırmaya Çalıştı

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu, şu anda kariyerini Brezilya ekibi Internacional'de sürdüren Enner Valencia, Juventude maçında hayatının en büyük şoklarından birini yaşadı. Golcü oyuncu, penaltıdan yararlanamayınca bir taraftar sahaya girip kendisine saldırı girişiminde bulundu.