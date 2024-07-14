Ne Olduğunu Anlamadı: Taraftar Sahaya Atlayıp Eski Fenerbahçeli Valencia'ya Saldırmaya Çalıştı
Ne Olduğunu Anlamadı: Taraftar Sahaya Atlayıp Eski Fenerbahçeli Valencia'ya Saldırmaya Çalıştı
Fenerbahçe'nin eski futbolcusu, şu anda kariyerini Brezilya ekibi Internacional'de sürdüren Enner Valencia, Juventude maçında hayatının en büyük şoklarından birini yaşadı. Golcü oyuncu, penaltıdan yararlanamayınca bir taraftar sahaya girip kendisine saldırı girişiminde bulundu.
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Brezilya Kupası'nın 3. turunda, Juventude ve Internacional rövanş maçında karşı karşıya geldi.
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Tribündeki bir taraftar, penaltı kaçıran eski Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Valencia'ya saldırmaya çalıştı.
Rakip futbolcular, müdahale etti.
İşte o anlar 👇
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