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Ne Olduğunu Anlamadı: Taraftar Sahaya Atlayıp Eski Fenerbahçeli Valencia'ya Saldırmaya Çalıştı

Ne Olduğunu Anlamadı: Taraftar Sahaya Atlayıp Eski Fenerbahçeli Valencia'ya Saldırmaya Çalıştı

Bahadır
Bahadır - Onedio İçerik Editörü
14.07.2024 - 21:33

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu, şu anda kariyerini Brezilya ekibi Internacional'de sürdüren Enner Valencia, Juventude maçında hayatının en büyük şoklarından birini yaşadı. Golcü oyuncu, penaltıdan yararlanamayınca bir taraftar sahaya girip kendisine saldırı girişiminde bulundu.

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Brezilya Kupası'nın 3. turunda, Juventude ve Internacional rövanş maçında karşı karşıya geldi.

Brezilya Kupası'nın 3. turunda, Juventude ve Internacional rövanş maçında karşı karşıya geldi.

İlk maçı 2-1 kazanan Juventude, Estadio Alfredo Jaconi'de oynanan rövanş maçından da sahadan  1-1'lik skorla ayrıldı ve adını bir üst tura yazdırmayı başardı.

Tribündeki bir taraftar, penaltı kaçıran eski Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Valencia'ya saldırmaya çalıştı.

Tribündeki bir taraftar, penaltı kaçıran eski Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Valencia'ya saldırmaya çalıştı.

Internacional, karşılaşmanın 79. dakikasında 1-0 gerideyken penaltı kazandı. Topun başına Valencia geçti. Tecrübeli golcü, fırsattan yararlanamadı.

Rakip futbolcular, müdahale etti.

Rakip futbolcular, müdahale etti.

Ekvadorlu golcüye saldırmak isteyen taraftarı, Juventude forması giyen futbolcular durdurdu.

İşte o anlar 👇

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