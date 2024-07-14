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Yapıyorlar Bu Sporu! Geçtiğimiz Hafta Spor Dünyasına Dair Atılmış En Komik Tweetler

Yapıyorlar Bu Sporu! Geçtiğimiz Hafta Spor Dünyasına Dair Atılmış En Komik Tweetler

Bahadır
Bahadır - Onedio İçerik Editörü
14.07.2024 - 20:02

Bakalım bu hafta kimler Twitter'daki paylaşımlarıyla spor gündemine renk katmış. 🙌

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1. 4 yaş küçük sadece ya. 😂 Abdülkerim, Kaan 29 yaşında.

1. 4 yaş küçük sadece ya. 😂 Abdülkerim, Kaan 29 yaşında.
twitter.com

2. Ardaaa. 😍

2. Ardaaa. 😍
twitter.com

3. "Ne fanatikliği işim olmaz" 😂

3. "Ne fanatikliği işim olmaz" 😂
twitter.com

4. Herkes heyecanlı. 🙃

4. Herkes heyecanlı. 🙃
twitter.com

5. Kimse çözemedi. 😯

5. Kimse çözemedi. 😯
twitter.com
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6. Bakalım bu sezon nasıl olacak? 😂

6. Bakalım bu sezon nasıl olacak? 😂
twitter.com

7. Çok gerçekçi. 👌

7. Çok gerçekçi. 👌
twitter.com

8. Her turnuvada olan şey alıştık. 🥲

8. Her turnuvada olan şey alıştık. 🥲
twitter.com

9. Kadınları futbola çekti resmen. 🚀

9. Kadınları futbola çekti resmen. 🚀
twitter.com

10. Bu da iyiymiş.😁 Sizin var mı?

10. Bu da iyiymiş.😁 Sizin var mı?
twitter.com
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11. Fiyatlar tabiii. 😑

11. Fiyatlar tabiii. 😑
twitter.com

12. Okul yıllarında da hızlıydı belli ki. 🙌

12. Okul yıllarında da hızlıydı belli ki. 🙌
twitter.com

13. Aynısı. 🤣

13. Aynısı. 🤣
twitter.com

14. Sibel Can değil mi zaten? 😁

14. Sibel Can değil mi zaten? 😁
twitter.com

15. Yine damga vurdular yarışa.

15. Yine damga vurdular yarışa.
twitter.com
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16. Kariyerindeki kupa sayısı sıfır da. 😂

16. Kariyerindeki kupa sayısı sıfır da. 😂
twitter.com

17. Hala atabilir belli olmaz. 😉

17. Hala atabilir belli olmaz. 😉
twitter.com
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