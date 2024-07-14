Yapıyorlar Bu Sporu! Geçtiğimiz Hafta Spor Dünyasına Dair Atılmış En Komik Tweetler
Yapıyorlar Bu Sporu! Geçtiğimiz Hafta Spor Dünyasına Dair Atılmış En Komik Tweetler
Bakalım bu hafta kimler Twitter'daki paylaşımlarıyla spor gündemine renk katmış. 🙌
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1. 4 yaş küçük sadece ya. 😂 Abdülkerim, Kaan 29 yaşında.
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2. Ardaaa. 😍
3. "Ne fanatikliği işim olmaz" 😂
4. Herkes heyecanlı. 🙃
5. Kimse çözemedi. 😯
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6. Bakalım bu sezon nasıl olacak? 😂
7. Çok gerçekçi. 👌
8. Her turnuvada olan şey alıştık. 🥲
9. Kadınları futbola çekti resmen. 🚀
10. Bu da iyiymiş.😁 Sizin var mı?
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11. Fiyatlar tabiii. 😑
12. Okul yıllarında da hızlıydı belli ki. 🙌
13. Aynısı. 🤣
14. Sibel Can değil mi zaten? 😁
15. Yine damga vurdular yarışa.
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16. Kariyerindeki kupa sayısı sıfır da. 😂
17. Hala atabilir belli olmaz. 😉
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