Fenerbahçe Beşiktaş'a Veda Eden Cenk Tosun ile Anlaşmaya Varıldığını Duyurdu!
Fenerbahçe Beşiktaş'a Veda Eden Cenk Tosun ile Anlaşmaya Varıldığını Duyurdu!
Fenerbahçe, Beşiktaş ile sözleşmesi sona eren milli futbolcu Cenk Tosun ile anlaştığını resmen duyurdu.
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Jose Mourinho yönetimindeki Fenerbahçe, Alanyaspor'dan renklerine bağladığı Oğuz Aydın'ın ardından Beşiktaş'tan ayrılan Cenk Tosun ile anlaşmaya varıldığını açıkladı.
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Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi. 👇
33 yaşındaki forvet, geçtiğimiz sezon Beşiktaş formasıyla 47 maçta 11 gol, 5 asistlik performans ortaya koymuştu.
A Milli Futbol Takımı'nın EURO 2024 kadrosunda yer alan Tosun, 2 maçta 1 gollük performans sergilemişti.
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Güle güle Tosun paşa, herşey gönlünce olsun.
Bu saatte transfer açıklanır mı lan
Hayırlısı olsun bakalım hoşgeldin Fenerbahçemize tosunpaşa