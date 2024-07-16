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Fenerbahçe Beşiktaş'a Veda Eden Cenk Tosun ile Anlaşmaya Varıldığını Duyurdu!

Fenerbahçe Beşiktaş'a Veda Eden Cenk Tosun ile Anlaşmaya Varıldığını Duyurdu!

Bahadır
Bahadır - Onedio İçerik Editörü
16.07.2024 - 09:12

Fenerbahçe, Beşiktaş ile sözleşmesi sona eren milli futbolcu Cenk Tosun ile anlaştığını resmen duyurdu.

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Jose Mourinho yönetimindeki Fenerbahçe, Alanyaspor'dan renklerine bağladığı Oğuz Aydın'ın ardından Beşiktaş'tan ayrılan Cenk Tosun ile anlaşmaya varıldığını açıkladı.

Jose Mourinho yönetimindeki Fenerbahçe, Alanyaspor'dan renklerine bağladığı Oğuz Aydın'ın ardından Beşiktaş'tan ayrılan Cenk Tosun ile anlaşmaya varıldığını açıkladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi. 👇

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi. 👇
twitter.com

'Bilgilendirme

Kulübümüzün, prensip anlaşmasına vardığı milli futbolcu Cenk Tosun, sağlık kontrolünden geçmek ve transfer görüşmelerini ilerletmek üzere bugün İstanbul’a gelecektir. 

Kamuoyunun bilgisine sunarız.'

33 yaşındaki forvet, geçtiğimiz sezon Beşiktaş formasıyla 47 maçta 11 gol, 5 asistlik performans ortaya koymuştu.

33 yaşındaki forvet, geçtiğimiz sezon Beşiktaş formasıyla 47 maçta 11 gol, 5 asistlik performans ortaya koymuştu.

A Milli Futbol Takımı'nın EURO 2024 kadrosunda yer alan Tosun, 2 maçta 1 gollük performans sergilemişti.

A Milli Futbol Takımı'nın EURO 2024 kadrosunda yer alan Tosun, 2 maçta 1 gollük performans sergilemişti.
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site sakini

Güle güle Tosun paşa, herşey gönlünce olsun.

Erol Kayar

Bu saatte transfer açıklanır mı lan

şehri aLem

Hayırlısı olsun bakalım hoşgeldin Fenerbahçemize tosunpaşa