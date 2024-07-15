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Sergen Yalçın Dünyanın En İyi Futbolcuları Arasında Gösterilen Bellingham'ı Yerden Yere Vurdu!

Sergen Yalçın Dünyanın En İyi Futbolcuları Arasında Gösterilen Bellingham'ı Yerden Yere Vurdu!

Bahadır
Bahadır - Onedio İçerik Editörü
15.07.2024 - 15:52

EURO 2024'teki karşılaşmalara dair tahminleriyle herkesi hayrete düşüren Sergen Yalçın, bu kez de İngiltere'nin ve Real Madrid'in başarılı orta sahası Jude Bellingham için '“Bellingham, yıldız oyuncu değil bence.” yorumunda bulundu.

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Almanya'nın ev sahibi olduğu EURO 2024'te kupa İspanya'nın oldu. Sarı-kırmızılılar, finalde İngiltere'yi 2-1 mağlup etti.

Almanya'nın ev sahibi olduğu EURO 2024'te kupa İspanya'nın oldu. Sarı-kırmızılılar, finalde İngiltere'yi 2-1 mağlup etti.

Karşılaşmanın ardından KAFA Sports Youtube kanalında konuşan Sergen Yalçın, "Jude Bellingham yıldız değil bence" dedi.

Karşılaşmanın ardından KAFA Sports Youtube kanalında konuşan Sergen Yalçın, "Jude Bellingham yıldız değil bence" dedi.

Sunucu Candaş Tolga Işık'ın Bellingham'ın La Liga'da yılın oyuncusu seçildiği hatırlatması üzerine Yalçın, düşüncesini şu cümlelerle savundu. 👇

Sunucu Candaş Tolga Işık'ın Bellingham'ın La Liga'da yılın oyuncusu seçildiği hatırlatması üzerine Yalçın, düşüncesini şu cümlelerle savundu. 👇

“Nerede oynuyor? Real Madrid. Osasuna’da yapsın bunları görelim. Real Madrid’de ben de oynasam o kadar gol atarım. Yıldız oyuncu maçı tek başına çevirebilendir. Bellingham, hangi maçı çevirdi?”

“Nerede oynuyor? Real Madrid. Osasuna’da yapsın bunları görelim. Real Madrid’de ben de oynasam o kadar gol atarım. Yıldız oyuncu maçı tek başına çevirebilendir. Bellingham, hangi maçı çevirdi?”

Yalçın'ın sözlerine gelen tepkiler 👇

Yalçın'ın sözlerine gelen tepkiler 👇
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Tamer Önen

valla ben sergen Yalçın'a katılıyorum. ingiltere'nin tüm maçlarını seyrettim. hiç olumlu bir hareketin görmedim. ayağına gelen tüm topları kaybetti.

usta1313

iyi oyuncumu evet tartışmasız ama hocanın haklı olduğu nokta şu yıldız başka bir şey messi ,ronaldo,ronaldinho,maradona, pele bunlar yıldızdır bellingham da ... Devamını Gör