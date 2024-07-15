Kadın Futbolunun Yıldız İsmi Alisha Lehmann Türkiye'ye Geldi!
Kadın Futbolunun Yıldız İsmi Alisha Lehmann Türkiye'ye Geldi!
Dünyanın en güzel futbolcusu olarak anılan Alisha Lehmann, Türkiye'ye ayak bastı. Kadın A Milli Takımı'nın İsviçre ile oynadığı maçta yer alan 25 yaşındaki oyuncuya tribünde yer alan seyirciler büyük ilgi gösterdi.
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2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri B Ligi 1. Grup'ta mücadele eden Kadın A Milli Takımımız, beşinci maçında İsviçre ile Kocaeli Stadyumu'nda karşılaştı.
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Milliler, sahadan 2-0'lık mağlubiyetle ayrıldı.
Karşılaşmaya yedek başlasa da en dikkat çeken futbolcularından biri Alisha Lehmann oldu.
79. dakikada oyuna giren, dünyanın en güzel kadın futbolcusu olarak anılan yıldız isme, ilgi büyüktü.
Tribündeki bir futbolseverin "seninle İzmit'te göz göze gelmek de varmış" notunu düştüğü paylaşım, sosyal medyada viral oldu.
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Taraftarların paylaşımı 👇
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Lehmann, geçtiğimiz günlerde Aston Villa'dan ayrılma kararı almış, Juventus'un yolunu tutmuştu.
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