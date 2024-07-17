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Altınordu'nun Genç Kalecisi Mert Furkan Bayram Atletico Madrid Yolcusu!

Altınordu'nun Genç Kalecisi Mert Furkan Bayram Atletico Madrid Yolcusu!

Bahadır
Bahadır - Onedio İçerik Editörü
17.07.2024 - 09:31

Altınordu'nun altyapısından yetişen Mert Furkan Bayram, İspanyol devi Atletico Madrid'e transfer olmaya hazırlanıyor. İşte genç kalecinin kariyerindeki önemli adımlar ve transferin detayları.

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Performansı alkış topladı

Performansı alkış topladı

İzmir ekibinin en dikkat çeken oyuncularının başında gelen Bayram, 2023-2024 sezonunda ilk kez forma giydiği profesyonel ligde performansıyla göz doldururdu. Bu süreçte U18 ve U19 Milli Takımı’na yükselmeyi başardı. 2023-2024 sezonu başında A Takım’da Serhat Öztaşdelen ile forma rekabetine giren Mert, TFF 2. Lig’de 16 maçta ilk 11’de yer aldı. Genç kaleci, Altınordu forması altında gösterdiği başarılı performansla gelecek vaat eden oyuncular arasında yer aldı.

Atletico Madrid istiyor

Atletico Madrid istiyor

El Chiringuito’da yer alan habere göre, Atletico Madrid’in Mert Furkan Bayram ile ilgilendiği ve transferin gerçekleşmesine çok yakın olduğu belirtiliyor. Madrid ekibinin genç kaleci ile 5 yıllık bir sözleşme imzalaması bekleniyor.

Transfer gerçekleşirse İspanya ekibine katılan dördüncü Türk olacak

Transfer gerçekleşirse İspanya ekibine katılan dördüncü Türk olacak

Atletico Madrid'de daha önce 2011-2015 yılları arasında Arda Turan, 2012-2013 sezonunda 6 ay boyunca Emre Belözoğlu ve 2023-2024 sezonunda kısa bir süre için Çağlar Söyüncü forma giymişti.

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