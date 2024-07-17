Altınordu'nun Genç Kalecisi Mert Furkan Bayram Atletico Madrid Yolcusu!
Altınordu'nun Genç Kalecisi Mert Furkan Bayram Atletico Madrid Yolcusu!
Altınordu'nun altyapısından yetişen Mert Furkan Bayram, İspanyol devi Atletico Madrid'e transfer olmaya hazırlanıyor. İşte genç kalecinin kariyerindeki önemli adımlar ve transferin detayları.
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Performansı alkış topladı
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Atletico Madrid istiyor
Transfer gerçekleşirse İspanya ekibine katılan dördüncü Türk olacak
Transfer haberine gelen yorumlar 👇
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