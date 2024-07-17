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"Hakkını Helal Etsin" Diyerek Anlattı: Cenk Tosun Transferinin Perde Arkası

"Hakkını Helal Etsin" Diyerek Anlattı: Cenk Tosun Transferinin Perde Arkası

Bahadır
Bahadır - Onedio İçerik Editörü
17.07.2024 - 10:12

Sports Digitale ekibinden Sercan Dikme, Beşiktaş ile sözleşmesi sona eren ve Fenerbahçe'ye imza atan Cenk Tosun hakkında açıklamalarda bulundu. Milli golcünün siyah-beyazlı kulübünden herhangi bir teklif almadığı ortaya çıktı.

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Uzun yıllar Beşiktaş forması giyen Cenk Tosun, siyah-beyazlı kulübe veda edip Fenerbahçe'yle iki yıllığına anlaştı.

Uzun yıllar Beşiktaş forması giyen Cenk Tosun, siyah-beyazlı kulübe veda edip Fenerbahçe'yle iki yıllığına anlaştı.

Siyah-beyazlı taraftarlar, tecrübeli futbolcunun ezeli rakiplerine imza atmasına tepki gösterdi.

Siyah-beyazlı taraftarlar, tecrübeli futbolcunun ezeli rakiplerine imza atmasına tepki gösterdi.

33 yaşındaki futbolcu, yaşananların ardından Beşiktaş'tan kimseyle görüşmediğini aktardı.

33 yaşındaki futbolcu, yaşananların ardından Beşiktaş'tan kimseyle görüşmediğini aktardı.

Gazeteci Sercan Dikme, Tosun ile konuşmasını anlattı 👇

Taraftarların transfere yorumları 👇

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