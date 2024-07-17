"Hakkını Helal Etsin" Diyerek Anlattı: Cenk Tosun Transferinin Perde Arkası
"Hakkını Helal Etsin" Diyerek Anlattı: Cenk Tosun Transferinin Perde Arkası
Sports Digitale ekibinden Sercan Dikme, Beşiktaş ile sözleşmesi sona eren ve Fenerbahçe'ye imza atan Cenk Tosun hakkında açıklamalarda bulundu. Milli golcünün siyah-beyazlı kulübünden herhangi bir teklif almadığı ortaya çıktı.
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Uzun yıllar Beşiktaş forması giyen Cenk Tosun, siyah-beyazlı kulübe veda edip Fenerbahçe'yle iki yıllığına anlaştı.
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Siyah-beyazlı taraftarlar, tecrübeli futbolcunun ezeli rakiplerine imza atmasına tepki gösterdi.
33 yaşındaki futbolcu, yaşananların ardından Beşiktaş'tan kimseyle görüşmediğini aktardı.
Gazeteci Sercan Dikme, Tosun ile konuşmasını anlattı 👇
Taraftarların transfere yorumları 👇
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