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Murat Bardakçı'nın Atatürk ile İlgili Anlattığı Anı Gözlerinizi Yaşartacak

Murat Bardakçı'nın Atatürk ile İlgili Anlattığı Anı Gözlerinizi Yaşartacak

Elgiz
Elgiz - Onedio Üyesi
17.07.2024 - 10:58

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Tarihçi kimliğiyle tanınan  Murat Bardakçı, özellikle Osmanlı İmparatorluğu ve Türkiye Cumhuriyeti tarihi üzerine yaptığı çalışmalarla bilinir.

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Murat Bardakçı, konuk olduğu programda Fatih Altaylı'ya Atatürk ile ilgili duygulandıran bir anı anlattı.

Murat Bardakçı, konuk olduğu programda Fatih Altaylı'ya Atatürk ile ilgili duygulandıran bir anı anlattı.

Murat Bardakçı: "Atatürk'ün eniştesi Romanya'dan petrol ithal ederken, hükümet Atatürk imzalı kararnameyle vergiyi artırıyor."

Murat Bardakçı: "Atatürk'ün eniştesi Romanya'dan petrol ithal ederken, hükümet Atatürk imzalı kararnameyle vergiyi artırıyor."

'Atatürk'e 'yapma' diyorlar, 'hayır memleket işidir ayrıcalık yapamayız' diyor. Enişte iflas ediyor.'

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