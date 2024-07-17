Murat Bardakçı'nın Atatürk ile İlgili Anlattığı Anı Gözlerinizi Yaşartacak

Tarihçi kimliğiyle tanınan Murat Bardakçı, özellikle Osmanlı İmparatorluğu ve Türkiye Cumhuriyeti tarihi üzerine yaptığı çalışmalarla bilinir.
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Murat Bardakçı, konuk olduğu programda Fatih Altaylı'ya Atatürk ile ilgili duygulandıran bir anı anlattı.
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Murat Bardakçı: "Atatürk'ün eniştesi Romanya'dan petrol ithal ederken, hükümet Atatürk imzalı kararnameyle vergiyi artırıyor."
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