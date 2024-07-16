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Hulusi Akar 15 Temmuz Gecesini Anlattı: "Darbe Bildirisini Bana Okutmak İstediler"

Hulusi Akar 15 Temmuz Gecesini Anlattı: "Darbe Bildirisini Bana Okutmak İstediler"

Elgiz
Elgiz - Onedio Üyesi
16.07.2024 - 10:20

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15 Temmuz 2016 gecesi, Türkiye'de yaşanan darbe girişimi sırasında dönemin Genelkurmay Başkanı olan Hulusi Akar, önemli bir rol oynamıştır.

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Hulusi Akar, katıldığı programda Akıncı Üssü'nde yaşananları anlattı. Darbe bildirisini kendisine okutmak istediklerini söyledi.

Hulusi Akar, katıldığı programda Akıncı Üssü'nde yaşananları anlattı. Darbe bildirisini kendisine okutmak istediklerini söyledi.

Bildiriyi okumayı reddeden Hulusi Akar, bildirinin en sonundaki ekonomi konusunu duyunca " Ulan siz ekonomiden ne anlarsınız!" diye bağırdığını belirtti.

Bildiriyi okumayı reddeden Hulusi Akar, bildirinin en sonundaki ekonomi konusunu duyunca " Ulan siz ekonomiden ne anlarsınız!" diye bağırdığını belirtti.

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