Hulusi Akar 15 Temmuz Gecesini Anlattı: "Darbe Bildirisini Bana Okutmak İstediler"

15 Temmuz 2016 gecesi, Türkiye'de yaşanan darbe girişimi sırasında dönemin Genelkurmay Başkanı olan Hulusi Akar, önemli bir rol oynamıştır.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Hulusi Akar, katıldığı programda Akıncı Üssü'nde yaşananları anlattı. Darbe bildirisini kendisine okutmak istediklerini söyledi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bildiriyi okumayı reddeden Hulusi Akar, bildirinin en sonundaki ekonomi konusunu duyunca " Ulan siz ekonomiden ne anlarsınız!" diye bağırdığını belirtti.
Videonun tamamı için:
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın