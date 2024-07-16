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Türkiye'de Yaşayan Bir İngiliz'in Gözünden: Özel Günlerde Asla Vazgeçmediğimiz Bayraklı Kutlamalar

Türkiye'de Yaşayan Bir İngiliz'in Gözünden: Özel Günlerde Asla Vazgeçmediğimiz Bayraklı Kutlamalar

Elgiz
Elgiz - Onedio Üyesi
16.07.2024 - 09:31

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Türk bayrağı, milletimizin bağımsızlık ve özgürlük mücadelesinin simgesi olduğundan kutlamalarımızın vazgeçilmez bir unsurudur.

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Türkiye'de yaşayan bir İngiliz, özel günlerde gördüğü ve her yere asılan dev Türk bayraklarıyla ilgili konuştu.

Türkiye'de yaşayan bir İngiliz, özel günlerde gördüğü ve her yere asılan dev Türk bayraklarıyla ilgili konuştu.

Bayrakların harika göründüğünü söyleyen İngiliz, bayrakların asılı olduğu binalarda çalışan insanların bu durumdan rahatsız olup olmadığını merak etti.

Bayrakların harika göründüğünü söyleyen İngiliz, bayrakların asılı olduğu binalarda çalışan insanların bu durumdan rahatsız olup olmadığını merak etti.

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