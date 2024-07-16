Türkiye'de Yaşayan Bir İngiliz'in Gözünden: Özel Günlerde Asla Vazgeçmediğimiz Bayraklı Kutlamalar

Türk bayrağı, milletimizin bağımsızlık ve özgürlük mücadelesinin simgesi olduğundan kutlamalarımızın vazgeçilmez bir unsurudur.
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Türkiye'de yaşayan bir İngiliz, özel günlerde gördüğü ve her yere asılan dev Türk bayraklarıyla ilgili konuştu.
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Bayrakların harika göründüğünü söyleyen İngiliz, bayrakların asılı olduğu binalarda çalışan insanların bu durumdan rahatsız olup olmadığını merak etti.
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