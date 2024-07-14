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Her Koşulda Birbirlerine Destek Olan İkiz Kardeşlerin Gülümseten Diyaloğu

Her Koşulda Birbirlerine Destek Olan İkiz Kardeşlerin Gülümseten Diyaloğu

Elgiz
Elgiz - Onedio Üyesi
14.07.2024 - 20:32

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Fiziksel özellikleri neredeyse aynı olan tek yumurta ikizleri, birbirlerinden ayırt edilemeyecek derecedeki benzerliklerini avantaja dönüştürdüler.

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Birbirlerine destek olmayı ihmal etmeyen ikiz kardeşlerin aralarında geçen diyalog sosyal medyada gündem oldu.

Birbirlerine destek olmayı ihmal etmeyen ikiz kardeşlerin aralarında geçen diyalog sosyal medyada gündem oldu.

Kardeşlerden biri, diğerinin isteği üzerine bir yıl okula gitmeyi kabul etti. Diğer kardeş ise bunun karşılığında altı ay boyunca askere gitmeyi kabul etti ve ortak bir noktada anlaşma sağladılar.

Kardeşlerden biri, diğerinin isteği üzerine bir yıl okula gitmeyi kabul etti. Diğer kardeş ise bunun karşılığında altı ay boyunca askere gitmeyi kabul etti ve ortak bir noktada anlaşma sağladılar.

Gülümseten diyaloğun tamamı için 👇

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