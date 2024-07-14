Her Koşulda Birbirlerine Destek Olan İkiz Kardeşlerin Gülümseten Diyaloğu

Fiziksel özellikleri neredeyse aynı olan tek yumurta ikizleri, birbirlerinden ayırt edilemeyecek derecedeki benzerliklerini avantaja dönüştürdüler.
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Birbirlerine destek olmayı ihmal etmeyen ikiz kardeşlerin aralarında geçen diyalog sosyal medyada gündem oldu.
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Kardeşlerden biri, diğerinin isteği üzerine bir yıl okula gitmeyi kabul etti. Diğer kardeş ise bunun karşılığında altı ay boyunca askere gitmeyi kabul etti ve ortak bir noktada anlaşma sağladılar.
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