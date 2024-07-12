İtalya Başbakanı Giorgia Meloni’nin Gençlik Yıllarını Görünce İnanamayacaksınız!

İtalya Başbakanı Meloni, siyasi kariyerinde sık sık tartışmalara neden olan bir figür olarak karşımıza çıkıyor. Giorgia Meloni, genellikle politik duruşu ve sert söylemleriyle dikkat çekiyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Meloni, politik duruşunun yanı sıra Recep Tayyip Erdoğan, Emmanuel Macron gibi devlet başkanlarına olan tutumuyla da dikkat çekmişti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Sık sık gündeme gelen Giorgia Meloni'nin, bu defa da gençlik yılları sosyal medyada ilgi odağı oldu.
Videonun tamamı için 👇
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
👇
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın