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İtalya Başbakanı Giorgia Meloni’nin Gençlik Yıllarını Görünce İnanamayacaksınız!

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni’nin Gençlik Yıllarını Görünce İnanamayacaksınız!

Elgiz
Elgiz - Onedio Üyesi
12.07.2024 - 15:49

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İtalya Başbakanı Meloni, siyasi kariyerinde sık sık tartışmalara neden olan bir figür olarak karşımıza çıkıyor. Giorgia Meloni, genellikle politik duruşu ve sert söylemleriyle dikkat çekiyor.

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Meloni, politik duruşunun yanı sıra Recep Tayyip Erdoğan, Emmanuel Macron gibi devlet başkanlarına olan tutumuyla da dikkat çekmişti.

Meloni, politik duruşunun yanı sıra Recep Tayyip Erdoğan, Emmanuel Macron gibi devlet başkanlarına olan tutumuyla da dikkat çekmişti.

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Sık sık gündeme gelen Giorgia Meloni'nin, bu defa da gençlik yılları sosyal medyada ilgi odağı oldu.

Sık sık gündeme gelen Giorgia Meloni'nin, bu defa da gençlik yılları sosyal medyada ilgi odağı oldu.

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