Psikolog Ece Basmacı Arkadaşlıklardaki En Büyük Hataları Anlattı: "Tüm Özelinizi Anlatmak"

Arkadaşlıklar, insanların hayatında derin ve anlamlı bir yer tutar. Peki arkadaşlıklarda yaptığımız en büyük hata ne? Psikolog Ece Basmacı, en büyük hatalarımızdan bahsetti.
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"Arkadaşlıklardaki en büyük hata nedir?" sorusuna, tüm özelinizi anlatmak olarak yanıt veren Ece Basmacı, kimseye düşünsel dünyamızın tamamını aktarmamamız gerektiğini söyledi.
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Ayrıca arkadaşlıklardan gelen fesatlığın çok korkunç bir şey olduğunu ve hiç beklemediğimiz yerden geldiği için kendimizi korumaya alamadığımızı da ekledi.
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