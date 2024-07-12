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Psikolog Ece Basmacı Arkadaşlıklardaki En Büyük Hataları Anlattı: "Tüm Özelinizi Anlatmak"

Psikolog Ece Basmacı Arkadaşlıklardaki En Büyük Hataları Anlattı: "Tüm Özelinizi Anlatmak"

Elgiz
Elgiz - Onedio Üyesi
12.07.2024 - 13:09

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Arkadaşlıklar, insanların hayatında derin ve anlamlı bir yer tutar. Peki arkadaşlıklarda yaptığımız en büyük hata ne? Psikolog Ece Basmacı, en büyük hatalarımızdan bahsetti.

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"Arkadaşlıklardaki en büyük hata nedir?" sorusuna, tüm özelinizi anlatmak olarak yanıt veren Ece Basmacı, kimseye düşünsel dünyamızın tamamını aktarmamamız gerektiğini söyledi.

"Arkadaşlıklardaki en büyük hata nedir?" sorusuna, tüm özelinizi anlatmak olarak yanıt veren Ece Basmacı, kimseye düşünsel dünyamızın tamamını aktarmamamız gerektiğini söyledi.

Ayrıca arkadaşlıklardan gelen fesatlığın çok korkunç bir şey olduğunu ve hiç beklemediğimiz yerden geldiği için kendimizi korumaya alamadığımızı da ekledi.

Ayrıca arkadaşlıklardan gelen fesatlığın çok korkunç bir şey olduğunu ve hiç beklemediğimiz yerden geldiği için kendimizi korumaya alamadığımızı da ekledi.

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