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İsyan Etti! Bir Vatandaşın Yaptığı Cami - Kilise Kıyaslaması Viral Oldu

İsyan Etti! Bir Vatandaşın Yaptığı Cami - Kilise Kıyaslaması Viral Oldu

Elgiz
Elgiz - Onedio Üyesi
10.07.2024 - 17:28

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Sosyal medya kullanıcısı bir vatandaş Hristiyan'ların kilisesi ve Müslümanların camisini kıyasladı. Paylaştığı videoda isyan eden vatandaş viral oldu.

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Kiliselerin yanında yatakhane, camilerin yanında ticarethane olduğunu söyleyen vatandaş, camilerde tuvaletin bile paralı olmasına isyan etti.

Kiliselerin yanında yatakhane, camilerin yanında ticarethane olduğunu söyleyen vatandaş, camilerde tuvaletin bile paralı olmasına isyan etti.

Vatandaş, Diyanet'in devlet bütçesini emdiğini söyleyerek bu işte bir terslik olduğunu savundu.

Vatandaş, Diyanet'in devlet bütçesini emdiğini söyleyerek bu işte bir terslik olduğunu savundu.

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