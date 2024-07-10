İsyan Etti! Bir Vatandaşın Yaptığı Cami - Kilise Kıyaslaması Viral Oldu

Sosyal medya kullanıcısı bir vatandaş Hristiyan'ların kilisesi ve Müslümanların camisini kıyasladı. Paylaştığı videoda isyan eden vatandaş viral oldu.
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Kiliselerin yanında yatakhane, camilerin yanında ticarethane olduğunu söyleyen vatandaş, camilerde tuvaletin bile paralı olmasına isyan etti.
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Vatandaş, Diyanet'in devlet bütçesini emdiğini söyleyerek bu işte bir terslik olduğunu savundu.
Videonun tamamı için:
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