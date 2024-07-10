Bodrum'daki Bir Esnaf 'İşler Nasıl Gidiyor?' Sorusuna Cevap Verdi: Avrupalılar Bile Yüksek Görüyor

Bodrum, Türkiye'nin en popüler tatil bölgelerinden olmasına rağmen, son zamanlarda yüksek fiyatlar nedeniyle eleştiriliyordu. Eleşiri oklarının hedefi olan Bodrum'daki bir esnafla @mabollamedya röportaj yaptı.
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Esnaf kadına 'İşler nasıl gidiyor?' sorusu yöneltildi. Esnaf ise işlerin iyi gitmediğini, artık Avrupalıların bile fiyatı yüksek gördüğünü söyledi.
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Enflasyondan dolayı fiyatların çok yüksek olduğunu söyleyen esnaf, iki sene içinde Bodrum diye bir yerin kalmayacağını da ekledi.
Videonun tamamı için:
Esnaf kadının verdiği röportaj, sosyal medyada tepki çekti 👇
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