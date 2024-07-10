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Bodrum'daki Bir Esnaf 'İşler Nasıl Gidiyor?' Sorusuna Cevap Verdi: Avrupalılar Bile Yüksek Görüyor

Bodrum'daki Bir Esnaf 'İşler Nasıl Gidiyor?' Sorusuna Cevap Verdi: Avrupalılar Bile Yüksek Görüyor

Elgiz
Elgiz - Onedio Üyesi
10.07.2024 - 13:00 Son Güncelleme: 10.07.2024 - 13:07

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Bodrum, Türkiye'nin en popüler tatil bölgelerinden olmasına rağmen, son zamanlarda yüksek fiyatlar nedeniyle eleştiriliyordu. Eleşiri oklarının hedefi olan Bodrum'daki bir esnafla @mabollamedya röportaj yaptı.

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Esnaf kadına 'İşler nasıl gidiyor?' sorusu yöneltildi. Esnaf ise işlerin iyi gitmediğini, artık Avrupalıların bile fiyatı yüksek gördüğünü söyledi.

Esnaf kadına 'İşler nasıl gidiyor?' sorusu yöneltildi. Esnaf ise işlerin iyi gitmediğini, artık Avrupalıların bile fiyatı yüksek gördüğünü söyledi.

Enflasyondan dolayı fiyatların çok yüksek olduğunu söyleyen esnaf, iki sene içinde Bodrum diye bir yerin kalmayacağını da ekledi.

Enflasyondan dolayı fiyatların çok yüksek olduğunu söyleyen esnaf, iki sene içinde Bodrum diye bir yerin kalmayacağını da ekledi.

Videonun tamamı için:

Esnaf kadının verdiği röportaj, sosyal medyada tepki çekti 👇

Esnaf kadının verdiği röportaj, sosyal medyada tepki çekti 👇
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