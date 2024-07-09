Başka Ülkede Yaşanması Mümkün Değil: Şarjı Biten Otostopçu Gençleri Evlerinde Misafir Ettiler

Aksaray'da otostopçu gençler, şarjları bittiği için köyde gördükleri yaşlı bir çiftin evine sığınıp telefonlarını şarj etmek için yardım istediler.
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Yaşlı amca, ilk başta olayı pek anlamasa da hiç tanımadığı otostopçu gençlerin evine gelip telefonlarını şarj etmelerine izin verdi.
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Yaşlı çift, evlerine gelen gençleri tüm misafirperverlikleriyle ağırladılar. Sosyal medyada paylaşılan video izleyenlerin içini ısıttı.
Videonun tamamı için:
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