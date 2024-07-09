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Başka Ülkede Yaşanması Mümkün Değil: Şarjı Biten Otostopçu Gençleri Evlerinde Misafir Ettiler

Başka Ülkede Yaşanması Mümkün Değil: Şarjı Biten Otostopçu Gençleri Evlerinde Misafir Ettiler

Elgiz
Elgiz - Onedio Üyesi
09.07.2024 - 15:56

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Aksaray'da otostopçu gençler, şarjları bittiği için köyde gördükleri yaşlı bir çiftin evine sığınıp telefonlarını şarj etmek için yardım istediler.

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Yaşlı amca, ilk başta olayı pek anlamasa da hiç tanımadığı otostopçu gençlerin evine gelip telefonlarını şarj etmelerine izin verdi.

Yaşlı amca, ilk başta olayı pek anlamasa da hiç tanımadığı otostopçu gençlerin evine gelip telefonlarını şarj etmelerine izin verdi.

Yaşlı çift, evlerine gelen gençleri tüm misafirperverlikleriyle ağırladılar. Sosyal medyada paylaşılan video izleyenlerin içini ısıttı.

Yaşlı çift, evlerine gelen gençleri tüm misafirperverlikleriyle ağırladılar. Sosyal medyada paylaşılan video izleyenlerin içini ısıttı.

Videonun tamamı için:

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