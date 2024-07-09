Şu Şekil Zevk Alacaksın Yaptığın İşten! Yeni Zelanda'da Yaşayan Türk Viral Oldu

İçerik üreticisi Mert Öztürk tarafından paylaşılan 'Yeni Zelanda'da Yaşayan Türk' isimli video sosyal medyada beğeni topladı.
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Saatlik 40 dolara çalıştığı belirtilen Türk, çok çalışıp yorulduğunu fakat yaptığı işi zevk alarak yaptığını söyledi.
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Hayattan ve yaptığı işten zevk almaya bakan Türk, işini küfür ederek yapanlara da tavsiyeler vermeyi unutmadı.
Videonun tamamı için:
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