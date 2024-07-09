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Şu Şekil Zevk Alacaksın Yaptığın İşten! Yeni Zelanda'da Yaşayan Türk Viral Oldu

Şu Şekil Zevk Alacaksın Yaptığın İşten! Yeni Zelanda'da Yaşayan Türk Viral Oldu

Elgiz
Elgiz - Onedio Üyesi
09.07.2024 - 14:03

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İçerik üreticisi Mert Öztürk tarafından paylaşılan 'Yeni Zelanda'da Yaşayan Türk' isimli video sosyal medyada beğeni topladı.

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Saatlik 40 dolara çalıştığı belirtilen Türk, çok çalışıp yorulduğunu fakat yaptığı işi zevk alarak yaptığını söyledi.

Saatlik 40 dolara çalıştığı belirtilen Türk, çok çalışıp yorulduğunu fakat yaptığı işi zevk alarak yaptığını söyledi.

Hayattan ve yaptığı işten zevk almaya bakan Türk, işini küfür ederek yapanlara da tavsiyeler vermeyi unutmadı.

Hayattan ve yaptığı işten zevk almaya bakan Türk, işini küfür ederek yapanlara da tavsiyeler vermeyi unutmadı.

Videonun tamamı için:

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dogrusanilanyanlislar

Baydı şunlar da artık. Orada, Türkiye'deki 15 asgari ücrete denk maaşla çalışmak kolay, gel bakalım Türkiye'de taban maaşa yakın ücretlerle hayatta kal ve ze... Devamını Gör