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Bir Sosyal Medya Kullanıcısı Şort Giydiği İçin Tepkiye Maruz Kaldı: "Benim Çocuklarım Haram Görmedi"

Bir Sosyal Medya Kullanıcısı Şort Giydiği İçin Tepkiye Maruz Kaldı: "Benim Çocuklarım Haram Görmedi"

Elgiz
Elgiz - Onedio Üyesi
09.07.2024 - 11:28

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Bir genç kız, şort giydiği için çevredeki bir kadın tarafından tepki çektiği videoyu @sudetutumm isimli TikTok hesabından paylaştı.

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Genç kızın şort giymesine tepki gösteren kadın, çocuklarını bu şekilde yetiştirmek istemediğini söyleyerek bağırmaya başladı.

Genç kızın şort giymesine tepki gösteren kadın, çocuklarını bu şekilde yetiştirmek istemediğini söyleyerek bağırmaya başladı.

'Benim çocuklarım, küçük yaştan itibaren haram görmedi ve sizin bacaklarınızı görmek zorunda değil.'

Üzerinde şort ve sweatshirt olduğunu belirten genç kız, kendisine gösterilen tepki karşısında şaşkına döndü ve ikili arasında tartışma yaşandı.

Üzerinde şort ve sweatshirt olduğunu belirten genç kız, kendisine gösterilen tepki karşısında şaşkına döndü ve ikili arasında tartışma yaşandı.

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