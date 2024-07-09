Bir Sosyal Medya Kullanıcısı Şort Giydiği İçin Tepkiye Maruz Kaldı: "Benim Çocuklarım Haram Görmedi"

Bir genç kız, şort giydiği için çevredeki bir kadın tarafından tepki çektiği videoyu @sudetutumm isimli TikTok hesabından paylaştı.
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Genç kızın şort giymesine tepki gösteren kadın, çocuklarını bu şekilde yetiştirmek istemediğini söyleyerek bağırmaya başladı.
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Üzerinde şort ve sweatshirt olduğunu belirten genç kız, kendisine gösterilen tepki karşısında şaşkına döndü ve ikili arasında tartışma yaşandı.
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