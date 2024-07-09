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Nagehan Alçı, Eski Eşi Rasim Ozan Kütahyalı Hakkında Konuştu: "Eve Polis Çağırdım"

Nagehan Alçı, Eski Eşi Rasim Ozan Kütahyalı Hakkında Konuştu: "Eve Polis Çağırdım"

Elgiz
Elgiz - Onedio Üyesi
09.07.2024 - 10:16

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Nevşin Mengü'nün YouTube kanalının bu haftaki konuğu Nagehan Alçı oldu. Nagehan Alçı, programda eski eşi Rasim Ozan Kütahyalı hakkında konuştu.

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Alçı, eski eşinin kendisine korkunç hakaretler ettiğini ve fiziksel şiddet uyguladığını açıkladı.

Alçı, eski eşinin kendisine korkunç hakaretler ettiğini ve fiziksel şiddet uyguladığını açıkladı.

Nagehan Alçı, Rasim Ozan Kütahyalı'nın, 'Sen paradan anlamazsın' gerekçesiyle kazandığı parayı ilk gün elinden aldığını da belirtti.

Nagehan Alçı, Rasim Ozan Kütahyalı'nın, 'Sen paradan anlamazsın' gerekçesiyle kazandığı parayı ilk gün elinden aldığını da belirtti.

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