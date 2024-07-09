Nagehan Alçı, Eski Eşi Rasim Ozan Kütahyalı Hakkında Konuştu: "Eve Polis Çağırdım"

Nevşin Mengü'nün YouTube kanalının bu haftaki konuğu Nagehan Alçı oldu. Nagehan Alçı, programda eski eşi Rasim Ozan Kütahyalı hakkında konuştu.
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Alçı, eski eşinin kendisine korkunç hakaretler ettiğini ve fiziksel şiddet uyguladığını açıkladı.
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Nagehan Alçı, Rasim Ozan Kütahyalı'nın, 'Sen paradan anlamazsın' gerekçesiyle kazandığı parayı ilk gün elinden aldığını da belirtti.
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