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78 Yaşındaki Brezilya Lideri Lula da Silva, Yaşlılık Eleştirilerine Karşı Eşini Şahit Gösterdi!

78 Yaşındaki Brezilya Lideri Lula da Silva, Yaşlılık Eleştirilerine Karşı Eşini Şahit Gösterdi!

Elgiz
Elgiz - Onedio Üyesi
08.07.2024 - 20:18

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Brezilya'nın eski devlet başkanlarından Lula da Silva'nın 78 yaşında olması, bazıları tarafından eleştirilere maruz kalmasının sebeplerinden biri.

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Lula da Silva, yaşlılığını eleştirenlere karşı 56 yaşındaki eşini şahit göstererek cevap verdi.

Lula da Silva, yaşlılığını eleştirenlere karşı 56 yaşındaki eşini şahit göstererek cevap verdi.

“Lula’nın yorgun olduğunu düşünen varsa Dona Janja'ya sorsun. 30 yaşındaki birinin enerjisine ve 20 yaşındaki birinin şehvetine sahip olduğuma şahitlik eder" sözleriyle gündeme geldi.

“Lula’nın yorgun olduğunu düşünen varsa Dona Janja'ya sorsun. 30 yaşındaki birinin enerjisine ve 20 yaşındaki birinin şehvetine sahip olduğuma şahitlik eder" sözleriyle gündeme geldi.

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Emel

Ya bu siyasilere özgü bir durum mu, hiç normal değiller.

dogan

aman dedem yapma dedem, Haydar Dümen de öyle dedikten 1 sene sonra öldü aman diiim

Kutay

kaç milyonluk ülkede bir sen mi kaldin dede