78 Yaşındaki Brezilya Lideri Lula da Silva, Yaşlılık Eleştirilerine Karşı Eşini Şahit Gösterdi!

Brezilya'nın eski devlet başkanlarından Lula da Silva'nın 78 yaşında olması, bazıları tarafından eleştirilere maruz kalmasının sebeplerinden biri.
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Lula da Silva, yaşlılığını eleştirenlere karşı 56 yaşındaki eşini şahit göstererek cevap verdi.
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“Lula’nın yorgun olduğunu düşünen varsa Dona Janja'ya sorsun. 30 yaşındaki birinin enerjisine ve 20 yaşındaki birinin şehvetine sahip olduğuma şahitlik eder" sözleriyle gündeme geldi.
Videonun tamamı için:
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Ya bu siyasilere özgü bir durum mu, hiç normal değiller.
aman dedem yapma dedem, Haydar Dümen de öyle dedikten 1 sene sonra öldü aman diiim
kaç milyonluk ülkede bir sen mi kaldin dede