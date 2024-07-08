İpek Tuzcuoğlu'nun Boşanamayan Kadınlar Hakkındaki Konuşması: "Ekonomik Özgürlüğünü Versen %95’i Boşanır"

Kadın hakları ve toplumsal cinsiyet eşitliği konularında da aktif olarak görüş bildiren İpek Tuzcuoğlu'nun boşanamayan kadınlar hakkındaki konuşması gündem oldu.
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Ünlü oyuncu, ekonomik şartlardan dolayı boşanmaların olamadığını, kadınlara ekonomik özgürlükleri verilse %95’inin boşanacağını söyledi.
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Tuzcuoğlu, evliliklerin mutsuz olmasına rağmen bitirilemediğini ve kimsenin konfor alanından çıkıp ayrılmaya cesaret edemediğini de ekledi.
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