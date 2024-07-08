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İpek Tuzcuoğlu'nun Boşanamayan Kadınlar Hakkındaki Konuşması: "Ekonomik Özgürlüğünü Versen %95’i Boşanır"

İpek Tuzcuoğlu'nun Boşanamayan Kadınlar Hakkındaki Konuşması: "Ekonomik Özgürlüğünü Versen %95’i Boşanır"

Elgiz
Elgiz - Onedio Üyesi
08.07.2024 - 19:37

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Kadın hakları ve toplumsal cinsiyet eşitliği konularında da aktif olarak görüş bildiren İpek Tuzcuoğlu'nun boşanamayan kadınlar hakkındaki konuşması gündem oldu.

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Ünlü oyuncu, ekonomik şartlardan dolayı boşanmaların olamadığını, kadınlara ekonomik özgürlükleri verilse %95’inin boşanacağını söyledi.

Ünlü oyuncu, ekonomik şartlardan dolayı boşanmaların olamadığını, kadınlara ekonomik özgürlükleri verilse %95’inin boşanacağını söyledi.

Tuzcuoğlu, evliliklerin mutsuz olmasına rağmen bitirilemediğini ve kimsenin konfor alanından çıkıp ayrılmaya cesaret edemediğini de ekledi.

Tuzcuoğlu, evliliklerin mutsuz olmasına rağmen bitirilemediğini ve kimsenin konfor alanından çıkıp ayrılmaya cesaret edemediğini de ekledi.

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