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CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in En Çok Dinlediği Şarkılar: "Ahmet Kaya-Yorgun Demokrat"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in En Çok Dinlediği Şarkılar: "Ahmet Kaya-Yorgun Demokrat"

Elgiz
Elgiz - Onedio Üyesi
08.07.2024 - 17:28

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Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı Özgür Özel, katıldığı bir programda en çok dinlediği şarkıları açıklayarak gündeme geldi.

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Şarkı zevkine güvenen Özel, çok iyi bir şarkı listesi olduğunu söyleyerek en çok dinlediği şarkıları sıraladı.

Şarkı zevkine güvenen Özel, çok iyi bir şarkı listesi olduğunu söyleyerek en çok dinlediği şarkıları sıraladı.

Ahmet Kaya'nın "Yorgun Demokrat", MFÖ'nün "Sarı Laleler" ve Şebnem Ferah'ın "Sil Baştan" gibi şarkılarının bulunduğu liste, sosyal medyada gündem oldu.

Ahmet Kaya'nın "Yorgun Demokrat", MFÖ'nün "Sarı Laleler" ve Şebnem Ferah'ın "Sil Baştan" gibi şarkılarının bulunduğu liste, sosyal medyada gündem oldu.

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