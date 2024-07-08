CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in En Çok Dinlediği Şarkılar: "Ahmet Kaya-Yorgun Demokrat"

Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı Özgür Özel, katıldığı bir programda en çok dinlediği şarkıları açıklayarak gündeme geldi.
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Şarkı zevkine güvenen Özel, çok iyi bir şarkı listesi olduğunu söyleyerek en çok dinlediği şarkıları sıraladı.
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Ahmet Kaya'nın "Yorgun Demokrat", MFÖ'nün "Sarı Laleler" ve Şebnem Ferah'ın "Sil Baştan" gibi şarkılarının bulunduğu liste, sosyal medyada gündem oldu.
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