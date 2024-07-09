Bakan Mehmet Şimşek'in 'Kredi Kartı Taksitleri' Hakında Eski Bir Konuşması Gündem Oldu

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in eskiden katıldığı bir programdaki konuşmaları gündeme geldi. 'Kredi Kartına taksit' uygulaması hakkındaki görüşleri dikkat çekti.
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10 yıl İngiltere'de yaşayan Mehmet Şimşek, Kredi Kartına taksit uygulamasını bir türlü anlayamadığını söyledi.
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Kredi Kartına taksit yapılmasını tuhaf olarak nitelendiren Şimşek, ailelerimizin mümkün olduğunca ayaklarını yorganına göre uzatması gerektiğini de ekledi.
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