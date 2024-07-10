Uzungöl'de "İnsan Sapanının" Halatı Koptu: Yürekleri Ağza Getiren Kazada Bir Kadın Ölümden Döndü

Trabzon Uzungöl'de kurulan insan sapanının halatı kopunca faciadan dönüldü. Halatın kopmasıyla bir kadın aşağı düşerken az kalsın canından oluyordu.
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Uzungöl bölgesindeki insan sapanına binen bir kadın, havada asılı kaldığı esnada direklerden birindeki halat koptu.
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Kadının hızlı bir şekilde aşağı düşmesini diğer halat önledi. Havada asılı kalan kadın, ayağından hafif şekilde yaralandı.
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