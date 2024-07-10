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Uzungöl'de "İnsan Sapanının" Halatı Koptu: Yürekleri Ağza Getiren Kazada Bir Kadın Ölümden Döndü

Uzungöl'de "İnsan Sapanının" Halatı Koptu: Yürekleri Ağza Getiren Kazada Bir Kadın Ölümden Döndü

Elgiz
Elgiz - Onedio Üyesi
10.07.2024 - 14:33

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Trabzon Uzungöl'de kurulan insan sapanının halatı kopunca faciadan dönüldü. Halatın kopmasıyla bir kadın aşağı düşerken az kalsın canından oluyordu.

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Uzungöl bölgesindeki insan sapanına binen bir kadın, havada asılı kaldığı esnada direklerden birindeki halat koptu.

Uzungöl bölgesindeki insan sapanına binen bir kadın, havada asılı kaldığı esnada direklerden birindeki halat koptu.

Kadının hızlı bir şekilde aşağı düşmesini diğer halat önledi. Havada asılı kalan kadın, ayağından hafif şekilde yaralandı.

Kadının hızlı bir şekilde aşağı düşmesini diğer halat önledi. Havada asılı kalan kadın, ayağından hafif şekilde yaralandı.

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