Asla Yan Yana Göremeyeceğiniz İkililer: Yemek ve İçki Eksperti Oğul Türkkan, Türk Yemekleriyle İçki Eşleştirdi

Oğul Türkkan, kariyerine mühendis olarak başlamasına rağmen, yeme ve içme konusundaki tutkusunu takip ederek bu alana yönelmiştir.
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Yemek ve içki uzmanı olarak bilinen Oğul Türkkan'ın türk yemeklerini içeceklerle eşleştirdiği video sosyal medyada gündem oldu.
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Türkkan'ın yaptığı Adana - viski, kuru-pilav - Rose şarap gibi ilginç eşleştirmeleri akıllarda soru işareti bıraktı.
İlginç yemek ve içecek ikililerinin tamamını izlemek için 👇
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