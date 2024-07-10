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Asla Yan Yana Göremeyeceğiniz İkililer: Yemek ve İçki Eksperti Oğul Türkkan, Türk Yemekleriyle İçki Eşleştirdi

Asla Yan Yana Göremeyeceğiniz İkililer: Yemek ve İçki Eksperti Oğul Türkkan, Türk Yemekleriyle İçki Eşleştirdi

Elgiz
Elgiz - Onedio Üyesi
10.07.2024 - 15:57

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Oğul Türkkan, kariyerine mühendis olarak başlamasına rağmen, yeme ve içme konusundaki tutkusunu takip ederek bu alana yönelmiştir.

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Yemek ve içki uzmanı olarak bilinen Oğul Türkkan'ın türk yemeklerini içeceklerle eşleştirdiği video sosyal medyada gündem oldu.

Yemek ve içki uzmanı olarak bilinen Oğul Türkkan'ın türk yemeklerini içeceklerle eşleştirdiği video sosyal medyada gündem oldu.

Türkkan'ın yaptığı Adana - viski, kuru-pilav - Rose şarap gibi ilginç eşleştirmeleri akıllarda soru işareti bıraktı.

Türkkan'ın yaptığı Adana - viski, kuru-pilav - Rose şarap gibi ilginç eşleştirmeleri akıllarda soru işareti bıraktı.

İlginç yemek ve içecek ikililerinin tamamını izlemek için 👇

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