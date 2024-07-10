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Aşkım Kapışmak'tan Dikkat Çeken Açıklama: "2025'ten Sonra Herkes Delirecek"

Aşkım Kapışmak'tan Dikkat Çeken Açıklama: "2025'ten Sonra Herkes Delirecek"

Elgiz
Elgiz - Onedio Üyesi
10.07.2024 - 11:06

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Kişisel gelişim uzmanı Aşkım Kapışmak, Maia Ece Ergönenç'in YouTube kanalına konuk oldu. Kendisine sorulan sorular üzerine yaptığı açıklamalar dikkat çekti.

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Kişisel gelişim uzmanı Aşkım Kapışmak, önce yakın çevremizden başlamak üzere, 2025'ten sonra herkesin delireceğini söyledi.

Kişisel gelişim uzmanı Aşkım Kapışmak, önce yakın çevremizden başlamak üzere, 2025'ten sonra herkesin delireceğini söyledi.

Yakın çevremizden başlayacak "delirme" sürecinin ünlülerde de başlayacağını, psikozların ağırlıklı olarak ünlülerde olduğunu ekledi.

Yakın çevremizden başlayacak "delirme" sürecinin ünlülerde de başlayacağını, psikozların ağırlıklı olarak ünlülerde olduğunu ekledi.

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