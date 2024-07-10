Aşkım Kapışmak'tan Dikkat Çeken Açıklama: "2025'ten Sonra Herkes Delirecek"

Kişisel gelişim uzmanı Aşkım Kapışmak, Maia Ece Ergönenç'in YouTube kanalına konuk oldu. Kendisine sorulan sorular üzerine yaptığı açıklamalar dikkat çekti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kişisel gelişim uzmanı Aşkım Kapışmak, önce yakın çevremizden başlamak üzere, 2025'ten sonra herkesin delireceğini söyledi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yakın çevremizden başlayacak "delirme" sürecinin ünlülerde de başlayacağını, psikozların ağırlıklı olarak ünlülerde olduğunu ekledi.
Videonun tamamı için:
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
👇
👇
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın