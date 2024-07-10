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Mehmet Şimşek Görmesin! Bir Sosyal Medya Kullanıcısının Aylık Geliri Şaşkınlık Yarattı

Mehmet Şimşek Görmesin! Bir Sosyal Medya Kullanıcısının Aylık Geliri Şaşkınlık Yarattı

Elgiz
Elgiz - Onedio Üyesi
10.07.2024 - 15:09

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Destina Saccılarlı isimli sosyal medya kullanıcısı @kariyervekisiselgelisim isimli hesabından aylık gelir ve giderlerini açıkladı.

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Aylık giderlerinin toplamını 150 bin TL olarak belirleyen sosyal medya kullanıcısının, aylık toplam geliri ise 198.590 TL.

Aylık giderlerinin toplamını 150 bin TL olarak belirleyen sosyal medya kullanıcısının, aylık toplam geliri ise 198.590 TL.

Kurumsal işinden 105 bin TL, sosyal medya iş birliklerinden ise 92 bin TL kazandığını açıklayan sosyal medya kullanıcısının aylık gelir ve giderleri şaşkınlık yarattı.

Kurumsal işinden 105 bin TL, sosyal medya iş birliklerinden ise 92 bin TL kazandığını açıklayan sosyal medya kullanıcısının aylık gelir ve giderleri şaşkınlık yarattı.

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