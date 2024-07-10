Mehmet Şimşek Görmesin! Bir Sosyal Medya Kullanıcısının Aylık Geliri Şaşkınlık Yarattı

Hayatlarında İlk Kez Ayran Deneyen Basketbolcular Yüzlerini Ekşitmekten Bi' Hal Oldu!

Kredi Kartı Göndermesi Yapılan Buket Aydın Canlı Yayını Terk Etti

Bir Aile Misafir Davet Ettiği İçin Alışverişe Çıktı ve İhtiyaçlar 7 Bin TL’yi Geçti