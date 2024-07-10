Mehmet Şimşek Görmesin! Bir Sosyal Medya Kullanıcısının Aylık Geliri Şaşkınlık Yarattı

Destina Saccılarlı isimli sosyal medya kullanıcısı @kariyervekisiselgelisim isimli hesabından aylık gelir ve giderlerini açıkladı.
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Aylık giderlerinin toplamını 150 bin TL olarak belirleyen sosyal medya kullanıcısının, aylık toplam geliri ise 198.590 TL.
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Kurumsal işinden 105 bin TL, sosyal medya iş birliklerinden ise 92 bin TL kazandığını açıklayan sosyal medya kullanıcısının aylık gelir ve giderleri şaşkınlık yarattı.
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