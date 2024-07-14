Birçoğumuza Trafik Kurallarını Öğreten Çizgi Filmi Hatırlayabilecek misiniz?
Birçoğumuza Trafik Kurallarını Öğreten Çizgi Filmi Hatırlayabilecek misiniz?
TRT Arşiv, bizlere yeniden trafik kurallarını hatırlatacak aynı zamanda nostalji yolculuğuna çıkartacak çizgi filmi sosyal medya hesabından paylaştı.
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Çoğu kişinin çocukluğundan anımsadığı çizgi film, eğlenceli anlatımıyla beğeni topladı.
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TRT Arşiv'den paylaşılan video, birçok kişiyi çocukluk anılarına geri götürerek izleyenlere trafik kurallarını yeniden hatırlattı.
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