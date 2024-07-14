Saykoluğun Böylesi: İstanbul'da Eminem'in 'Slim Shady' Karakterinin Ölümü İçin Lokma Döktürüldü!

Rapçi Eminem'in 12. stüdyo albümü yayınlandı. 'The Death of Slim Shady' adını taşıyan albüm, sanatçının alter egosu Slim Shady’nin ölümünü konu ediniyor.
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Rapci Eminem, 1997-2024 arası kullandığı 'Slim Shady' karekterinin ölümünü anlatan yeni albümünü yayınladı.
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İstanbul'da ölümü duyurulan 'Slim Shady' karakteri için hayır lokması döktürüldü. Görüntüler, bambaşka bir ülke olduğumuzu bir kere daha kanıtladı...
Videonun tamamı için:
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