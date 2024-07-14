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Saykoluğun Böylesi: İstanbul'da Eminem'in 'Slim Shady' Karakterinin Ölümü İçin Lokma Döktürüldü!

Saykoluğun Böylesi: İstanbul'da Eminem'in 'Slim Shady' Karakterinin Ölümü İçin Lokma Döktürüldü!

Elgiz
Elgiz - Onedio Üyesi
14.07.2024 - 23:09

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Rapçi Eminem'in 12. stüdyo albümü yayınlandı. 'The Death of Slim Shady' adını taşıyan albüm, sanatçının alter egosu Slim Shady’nin ölümünü konu ediniyor.

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Rapci Eminem, 1997-2024 arası kullandığı 'Slim Shady' karekterinin ölümünü anlatan yeni albümünü yayınladı.

Rapci Eminem, 1997-2024 arası kullandığı 'Slim Shady' karekterinin ölümünü anlatan yeni albümünü yayınladı.

İstanbul'da ölümü duyurulan 'Slim Shady' karakteri için hayır lokması döktürüldü. Görüntüler, bambaşka bir ülke olduğumuzu bir kere daha kanıtladı...

İstanbul'da ölümü duyurulan 'Slim Shady' karakteri için hayır lokması döktürüldü. Görüntüler, bambaşka bir ülke olduğumuzu bir kere daha kanıtladı...

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