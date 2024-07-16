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Kağıt Toplayan Çocuğu Özenerek Baktığı Lunaparka Götürdü: Vatandaşın Düşünceli Davranışı İçinizi Isıtacak!

Kağıt Toplayan Çocuğu Özenerek Baktığı Lunaparka Götürdü: Vatandaşın Düşünceli Davranışı İçinizi Isıtacak!

Elgiz
Elgiz - Onedio Üyesi
16.07.2024 - 16:17

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Motorsikletli bir vatandaş, yolda giderken kağıt toplayan bir çocuğun özenerek lunaparkın videosunu çektiğini görünce kayıtsız kalmadı.

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Vatandaş, çocuğa beraber lunaparka gitmeyi teklif etti. Sonrasında çocuğa bilet alıp istediğine binebileceğini söyledi.

Vatandaş, çocuğa beraber lunaparka gitmeyi teklif etti. Sonrasında çocuğa bilet alıp istediğine binebileceğini söyledi.

Çocuğun yüzünde gülümseme bırakıp aynı zamanda kendi gününü de güzelleştiren vatandaş, sosyal medyada beğeni topladı.

Çocuğun yüzünde gülümseme bırakıp aynı zamanda kendi gününü de güzelleştiren vatandaş, sosyal medyada beğeni topladı.

İçinizi ısıtacak o video 👇

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