Kağıt Toplayan Çocuğu Özenerek Baktığı Lunaparka Götürdü: Vatandaşın Düşünceli Davranışı İçinizi Isıtacak!

Motorsikletli bir vatandaş, yolda giderken kağıt toplayan bir çocuğun özenerek lunaparkın videosunu çektiğini görünce kayıtsız kalmadı.
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Vatandaş, çocuğa beraber lunaparka gitmeyi teklif etti. Sonrasında çocuğa bilet alıp istediğine binebileceğini söyledi.
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Çocuğun yüzünde gülümseme bırakıp aynı zamanda kendi gününü de güzelleştiren vatandaş, sosyal medyada beğeni topladı.
İçinizi ısıtacak o video 👇
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