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Emrah Safa Gürkan'dan Anne Babalara Mesaj: "Çocukların Üniversite Tercihlerine Karışmayın"

Emrah Safa Gürkan'dan Anne Babalara Mesaj: "Çocukların Üniversite Tercihlerine Karışmayın"

Elgiz
Elgiz - Onedio Üyesi
16.07.2024 - 12:29

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Öğrencilerin hayata adım atmaları için önemli bir süreç olan üniversite seçim dönemlerinde ailelerin etkisi de oldukça büyüktür. Emrah Safa Gürkan, çocuğu tercih yapacak olan ailelere seslendi.

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Emrah Safa Gürkan, çocuğu üniversite tercihi yapacak olan ebeveynlerin çocuklarına karışmamaları gerektiğini düşünerek bu konudaki görüşlerini sosyal medyada paylaştı.

Emrah Safa Gürkan, çocuğu üniversite tercihi yapacak olan ebeveynlerin çocuklarına karışmamaları gerektiğini düşünerek bu konudaki görüşlerini sosyal medyada paylaştı.

Çocuklara insiyatif almalarının öğretilmesi gerektiğini düşünen Gürkan, üniversite tercihlerini yapacak olan bireylerin kendi hayatlarına yön vereceklerinin unutulmaması gerektiğini söyledi.

Çocuklara insiyatif almalarının öğretilmesi gerektiğini düşünen Gürkan, üniversite tercihlerini yapacak olan bireylerin kendi hayatlarına yön vereceklerinin unutulmaması gerektiğini söyledi.

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