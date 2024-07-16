Emrah Safa Gürkan'dan Anne Babalara Mesaj: "Çocukların Üniversite Tercihlerine Karışmayın"

Öğrencilerin hayata adım atmaları için önemli bir süreç olan üniversite seçim dönemlerinde ailelerin etkisi de oldukça büyüktür. Emrah Safa Gürkan, çocuğu tercih yapacak olan ailelere seslendi.
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Emrah Safa Gürkan, çocuğu üniversite tercihi yapacak olan ebeveynlerin çocuklarına karışmamaları gerektiğini düşünerek bu konudaki görüşlerini sosyal medyada paylaştı.
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Çocuklara insiyatif almalarının öğretilmesi gerektiğini düşünen Gürkan, üniversite tercihlerini yapacak olan bireylerin kendi hayatlarına yön vereceklerinin unutulmaması gerektiğini söyledi.
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