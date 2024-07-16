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Bisiklet Parkurunda Bisiklet Sürmek İsteyen Genç Çocuk Saldırıya Maruz Kaldı!

Bisiklet Parkurunda Bisiklet Sürmek İsteyen Genç Çocuk Saldırıya Maruz Kaldı!

Elgiz
Elgiz - Onedio Üyesi
16.07.2024 - 11:21

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İstanbul, Arnavutköy’de bisiklet parkurunda bisiklet süren bir genç, parkur içinde bulunan şahısların “ burada seni bir daha görmeyeceğim” tepkisine maruz kaldı.

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Bisiklet parkuruna bisiklet sürerek gelen genç, parkın içinde bulunanlar tarafından saldırıya uğradı.

Bisiklet parkuruna bisiklet sürerek gelen genç, parkın içinde bulunanlar tarafından saldırıya uğradı.

Parkın içinde çocukların olduğu gerekçesiyle, genç çocuğun bisikletiyle içeri girmesine tepki gösterdiler.

Genç çocuk, bulundukları parkın çocuk parkı değil, hareket parkı olduğunu açıklamaya çalışsa da başarılı olamadı. Parkta bulunan bir adam tarafından defalarca tehdit edildi.

Genç çocuk, bulundukları parkın çocuk parkı değil, hareket parkı olduğunu açıklamaya çalışsa da başarılı olamadı. Parkta bulunan bir adam tarafından defalarca tehdit edildi.

Tepkiden korkan genç çocuk, parktan korkuyla uzaklaştı.

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