Bisiklet Parkurunda Bisiklet Sürmek İsteyen Genç Çocuk Saldırıya Maruz Kaldı!

İstanbul, Arnavutköy’de bisiklet parkurunda bisiklet süren bir genç, parkur içinde bulunan şahısların “ burada seni bir daha görmeyeceğim” tepkisine maruz kaldı.
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Bisiklet parkuruna bisiklet sürerek gelen genç, parkın içinde bulunanlar tarafından saldırıya uğradı.
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Genç çocuk, bulundukları parkın çocuk parkı değil, hareket parkı olduğunu açıklamaya çalışsa da başarılı olamadı. Parkta bulunan bir adam tarafından defalarca tehdit edildi.
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