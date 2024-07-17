Toplu Taşımalardaki Klimaların Cinsiyetçi Olduğunu İddia Eden Kadın: "Erkeklerin Vücut Isıları Baz Alınıyor"

Toplu taşıma araçlarının çok soğuk olması dikkatini çeken bir kadın, konu hakkında araştırma yaptığını ve klimaların bile cinsiyetçi olduğunu iddia etti.
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Özellikle yaz aylarında toplu taşımaların buz gibi olma sebebinin, klimaların erkeklerin vücut ısıları baz alınarak ayarlanması olduğunu söyledi.
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Genç kadının, cinsiyetçi klimalara tepki göstermesi sosyal medyada gündem oldu.
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