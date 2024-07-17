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Toplu Taşımalardaki Klimaların Cinsiyetçi Olduğunu İddia Eden Kadın: "Erkeklerin Vücut Isıları Baz Alınıyor"

Toplu Taşımalardaki Klimaların Cinsiyetçi Olduğunu İddia Eden Kadın: "Erkeklerin Vücut Isıları Baz Alınıyor"

Elgiz
Elgiz - Onedio Üyesi
17.07.2024 - 14:29

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Toplu taşıma araçlarının çok soğuk olması dikkatini çeken bir kadın, konu hakkında araştırma yaptığını ve klimaların bile cinsiyetçi olduğunu iddia etti.

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Özellikle yaz aylarında toplu taşımaların buz gibi olma sebebinin, klimaların erkeklerin vücut ısıları baz alınarak ayarlanması olduğunu söyledi.

Özellikle yaz aylarında toplu taşımaların buz gibi olma sebebinin, klimaların erkeklerin vücut ısıları baz alınarak ayarlanması olduğunu söyledi.

Genç kadının, cinsiyetçi klimalara tepki göstermesi sosyal medyada gündem oldu.

Genç kadının, cinsiyetçi klimalara tepki göstermesi sosyal medyada gündem oldu.

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