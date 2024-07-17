Görüş Bildir
Haberler
Video
Bir Sosyal Medya Kulanıcısının 'Toksik İlişki' Anlatımı Kahkahalara Boğdu

Bir Sosyal Medya Kulanıcısının 'Toksik İlişki' Anlatımı Kahkahalara Boğdu

Elgiz
Elgiz - Onedio Üyesi
17.07.2024 - 18:05

İçerik Devam Ediyor

Toksik ilişkide sağlıksız iletişim, sürekli çatışmalar, manipülasyon ve güvensizlik yaygındır. @karyacandar isimli sosyal medya kullanıcısı toksik ilişkiler hakkında bir video paylaştı.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Sosyal meda kullanıcısının toksik ilişkileri tiye alarak bir gülüp bir ağladığı video sosyal medyayı kahkahalara boğdu.

Sosyal meda kullanıcısının toksik ilişkileri tiye alarak bir gülüp bir ağladığı video sosyal medyayı kahkahalara boğdu.

'Toksik ilişkideki arkadaşa misafirliğe gitmek' başlıklı video, bazılarını güldürürken toksik ilişki yaşayanlara kendi anılarını hatırlattı.

'Toksik ilişkideki arkadaşa misafirliğe gitmek' başlıklı video, bazılarını güldürürken toksik ilişki yaşayanlara kendi anılarını hatırlattı.

Videonun tamamı için:

👇

👇

👇

👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

👇

👇

👇

👇

👇

👇

👇

👇

Bu içeriklere de bakailirsiniz:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın