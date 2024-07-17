Bir Sosyal Medya Kulanıcısının 'Toksik İlişki' Anlatımı Kahkahalara Boğdu

Toksik ilişkide sağlıksız iletişim, sürekli çatışmalar, manipülasyon ve güvensizlik yaygındır. @karyacandar isimli sosyal medya kullanıcısı toksik ilişkiler hakkında bir video paylaştı.
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Sosyal meda kullanıcısının toksik ilişkileri tiye alarak bir gülüp bir ağladığı video sosyal medyayı kahkahalara boğdu.
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'Toksik ilişkideki arkadaşa misafirliğe gitmek' başlıklı video, bazılarını güldürürken toksik ilişki yaşayanlara kendi anılarını hatırlattı.
Videonun tamamı için:
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